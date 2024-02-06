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ТАСС

Головную подлодку проекта "Лада" "Санкт-Петербург" вывели из состава ВМФ

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Головная подлодка проекта "Лада" ("Санкт-Петербург"), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте.
Головная подлодка проекта "Лада" ("Санкт-Петербург"), находящаяся в опытной эксплуатации на Северном флоте.
Источник изображения: © Фото : предоставлено ОАО "ЦКБ МТ "Рубин"

По словам источников, ее утилизируют

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Головная неатомная подводная лодка проекта 677 (шифр "Лада") "Санкт-Петербург" Северного флота (СФ) выведена из состава Военно-морского флота (ВМФ) России и будет утилизирована. Об этом ТАСС сообщили два источника, близкие к оборонно-промышленному комплексу (ОПК) РФ.

"Подлодка "Санкт-Петербург" выведена из состава ВМФ. Принято решение об ее утилизации", - сказал один из собеседников агентства. Второй собеседник подтвердил эту информацию и добавил, что предприятие, на котором будет производиться утилизация, будет определено по итогам тендера.

ТАСС не располагает официальным подтверждением этой информации.

Ранее источник, близкий к ВМФ, сообщил ТАСС, что подлодка "Санкт-Петербург" планируется к списанию, поскольку ее модернизация очень затратна, на эти средства можно построить новую лодку".

В 2023 году источник в ОПК сообщал ТАСС, что подлодка находится в Кронштадте, как предполагалось, в ожидании ремонта и модернизации. О том, что субмарина СФ находится в Кронштадте, стало известно из официальных сообщений Минобороны РФ в связи с отмечавшимся 19 марта Днем моряка-подводника.

Субмарины проекта 677

Головная дизель-электрическая подводная лодка проекта 677 "Санкт-Петербург" была заложена на "Адмиралтейских верфях" (входят в Объединенную судостроительную корпорацию) 26 декабря 1997 года. Спущена на воду 28 октября 2004 года. После опытной эксплуатации, которая началась в мае 2010 года, в сентябре 2021 года вошла в боевой состав СФ.

31 января 2024 года в состав ВМФ РФ была введена первая серийная подводная лодка проекта 677 "Кронштадт". Вторая серийная субмарина этого проекта "Великие Луки" проходит испытания.

В строительстве на "Адмиралтейских верфях" находятся 3-й и 4-й корпуса подлодок проекта 677. Субмарины проекта 677 несут крылатые ракеты "Калибр-ПЛ", а также минно-торпедное оружие. 

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