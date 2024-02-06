В Польше заявили о подготовке к худшим сценариям развития ситуации в мире

Министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш отметил, что в 2024-2025 годах "польские подразделения в полной готовности" смогут войти в состав сил быстрого реагирования Европейского союза

МОСКВА, 5 февраля. /ТАСС/. Польские власти не исключают худших сценариев развития ситуации в мире. Об этом в интервью газете "Супер экспресс" заявил министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Мы предполагаем любой сценарий, а наиболее серьезно относимся к худшим", - сказал он, отвечая на вопрос журналиста, считает ли Минобороны Польши возможным проигрыш Украины в конфликте с Россией и вероятным "нападение РФ" на государства НАТО.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя подобные заявления о якобы существующих у Москвы планах, заметил, что европейским политикам "сейчас нужно как-то накачивать свое общественное мнение, искусственно возбуждать, придумывая внешнего врага", но некоторые европейццы начинают понимать пагубность такого отношения к РФ.

"Ситуация в мире очень серьезна. И это не только Украина, но также регионы Красного моря и Тихого океана", - добавил Косиняк-Камыш.

По его словам, уже в 2024-2025 годах "польские подразделения в полной готовности" смогут войти в состав сил быстрого реагирования Европейского союза.