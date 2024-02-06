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ЦАМТО

Портфель заказов Рособоронэкспорта превысил сумму в 55 млрд. долларов

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Стенд "Рособоронэкспорта"
Стенд "Рособоронэкспорта".
Источник изображения: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦАМТО, 5 февраля. Портфель заказов Рособоронэкспорта по состоянию на конец 2023 года достиг рекордной за 23 года существования компании суммы более чем в 55 млрд. долл.

Об этом, как передает "РИА Новости", заявил журналистам в ходе международной выставки вооружений World Defense Show гендиректор РОЭ Александр Михеев.

"В 2023 году мы активно работали, провели 16 выставочных кампаний в России и за рубежом, в ходе которых продемонстрировали нашим иностранным партнерам более 800 натурных образцов и полномасштабных макетов современной российской военной техники. Что касается финансовых результатов, то мы полностью выполнили плановые показатели, а портфель заказов достиг рекордного объема за 23 года работы компании и составил более 55 млрд. долл.", – сказал А.Михеев.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
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