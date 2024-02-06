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Военное обозрение

Иранский производитель: после тестирования в России запуск спутников Kowsar и Hodhod перенесли

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Источник изображения: topwar.ru

Отправка на орбиту двух частных спутников, принадлежащих компании из Ирана, состоится примерно в мае или июне этого года. Речь идет о космических аппаратах Kowsar и Hodhod.

Об этом информагентству Tasnim сообщил исполнительный директор частной фирмы OmidFaza Мустафа Агили, назвав предстоящий старт «долгожданным».

По его словам, спутником Kowsar заинтересовалось Иранское космическое агентство (ИКА) и заключило с компанией контракт. Другие инвесторы также с интересом наблюдали за деятельностью OmidFaza, отмечая успехи фирмы.

Вскоре принадлежащее государству ИКА поручило частной компании спроектировать и построить еще один спутник Hodhod, став заказчиком проекта.

На создание Kowsar ушло четыре года. А благодаря полученному опыту Hodhod был готов к эксплуатации уже через год с момента начала проектирования.

В настоящее время эти два спутника находятся на стадии тестирования сборки

- сообщил представитель компании.

Изначально старт планировался в конце прошлого года, но после тестирования в России запуск спутников Kowsar и Hodhod перенесли на полгода.

Агили сообщил, что вывод обоих аппаратов на орбиту будет производиться с помощью иностранной пусковой установки. Так как тестирование спутников проходило в РФ, не исключено, что речь идет о российской установке.

Иранский производитель спутников OmidFaza получил известность после успешной реализации проекта по созданию космического аппарата Omid.

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Страны
Иран
Россия
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