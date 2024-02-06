Войти
ЦАМТО

Штурманы кораблей Черноморского флота прошли подготовку на тренажере "Мостик"

114
0
0
Мостик-2000
Комплексный тренажер «Мостик-2000».
Источник изображения: http://www.armstass.su/

ЦАМТО, 5 февраля. Расчеты штурманских боевых частей корабельных соединений ЧФ отработали практические действия по приготовлению корабля к выходу в море и обеспечению безопасности мореплавания в районах интенсивного судоходства.

Занятия с офицерами прошли в учебном центре флота на тренажере "Мостик".

В ходе занятий были рассмотрены методики планирования и отработки элементов повседневной и боевой организации корабля, особое внимание при этом было уделено вопросам организации штурманской службы при выполнении экипажем задач боевого дежурства.

Справочно:

Тренажер "Мостик" предназначен для тренировки расчетов главных командных пунктов по управлению одиночным кораблем или отрядом кораблей в различных условиях обстановки.

Тренажер представляют собой мощную компьютерную систему, позволяющую моделировать элементы плавания корабля в сложных погодных условиях, в проливах, при заходах и выходах из портов с учетом особенностей навигации не только в Черном и Средиземном морях, но и в любом районе Мирового океана.

Технические возможности комплекса позволяют проводить занятия одновременно с боевыми расчетами трех кораблей, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
ИТ
ЧФ
Похожие новости
07.07.2021
Учения на встречных курсах
01.07.2021
Российские военные в Крыму провели учебную проверку систем ПВО
21.09.2020
Цена обороны: что говорится в проекте бюджета на 2021-2023 годы
29.06.2020
Укрiнформ (Украина): Россия использует четыре вертикали управления оккупированным Донбассом
11.05.2020
Как соцсети раскрывают российские военные тайны
11.11.2014
Под знаменем евроремонта — часть II
27.07.2011
Иркутская эволюция
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 01:35
  • 59042
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.02 22:29
  • 3
Ростех принял решение доработать многоцелевую управляемую ракету «Изделие 305»
  • 05.02 21:50
  • 1
«Настоящая дружба»: кто оказался хитрее украинцы или казахи
  • 05.02 20:10
  • 2
Какие уроки Пентагон извлек из СВО
  • 05.02 06:51
  • 3
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 04.02 18:06
  • 29
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.02 14:38
  • 1
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом
  • 04.02 12:26
  • 1
Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели (infoBRICS, Китай)
  • 04.02 10:01
  • 396
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.02 21:11
  • 249
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 13:47
  • 3
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 03.02 13:36
  • 2
СВО и Пятая колонна
  • 03.02 08:10
  • 1
Приближается горячая Третья мировая война?
  • 03.02 03:56
  • 1
Steadfast Defender-2024: подготовка к войне
  • 02.02 15:27
  • 1
Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим до середины февраля