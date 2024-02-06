Сербию попытались убедить во вредном влиянии России на Балканах (Политика, Сербия)

Сербию активно убеждают в пользе связей с ЕС и пагубном влиянии России на Балканах, пишет "Политика". Однако эти утверждения расходятся с реальностью: именно Запад лишает Сербию территориальной целостности, фактически создавая на ее земле второе албанское государство.

Милан Бекан (Милан Бекан)

Недавно между Мирославом Кубуровичем и Чедомиром Иличем развернулся спор о будущем Сербии, в который я бы не хотел вмешиваться. Однако я позволю себе коснуться некоторых аргументов, которые профессор Кубурович привел в своем открытом письме от 24 января 2024 года.

В пользу своего мнения о том, что власть должна больше согласовывать свою политику с ЕС, а значит, четко обозначить свою позицию и ввести санкции против России, профессор Кубурович пишет, что экономика Сербии тесно связана со странами Европейского союза. Он утверждает: "Сербия в прошлом ориентировалась преимущественно на Запад", — и добавляет, что династии Обреновичей и Карагеоргиевичей проводили прозападную политику и приглашали специалистов из Франции и Чехии для открытия Военно-технического завода в Крагуеваце. Также профессор напоминает, сколько Франция сделала для Сербии и ее армии в Первую мировую войну.

Если в глазах профессора аргументом в пользу Европейского союза является то, что Франция, одно из ведущих государств союза, в Первую мировую войну помогла Сербии, то тогда мы можем оставить в стороне тот факт, кто государства, которые в той войне напали на Сербию, сегодня являются членами Европейского союза. Давайте не углубляться в историю Первой мировой, а с ней и Второй, а поступим так, как рекомендует нам Запад, то есть вместо прошлого обратимся к будущему. Правда, тогда нам придется забыть и о том, что в 1999 году НАТО совершил агрессию против Югославии. Вот только о последствиях этой агрессии нам точно никак не забыть.

Я имею в виду, прежде всего, тот факт, что в Косово и Метохии Запад практически завершает свой проект по созданию второго албанского государства на территории Сербии, реализация которого стартовала до бомбардировок 1999 года. В момент, когда Запад разнообразными санкциями против России, поставками оружия и логистической поддержкой помогает силам Украины, на Сербию давят все сильнее, чтобы она отказалась от части своей территории — колыбели своей государственности и духовности.

Вместо того чтобы задуматься об этих фактах, которые просто невозможно игнорировать (хотя некоторые их считают лишь проблемами в процессе вступления Сербии в ЕС), профессор Кубурович подчеркивает заинтересованность России в том, чтобы Сербия не вошла в ЕС и чтобы через нее влиять на Балканы. Как будто Россия решает, останется Сербия в "зале ожидания" или нет.

Как бы там ни было, господин Кубурович уверен, что полагаться на Россию Сербии бессмысленно, и разделяет мнение Запада о "вредном влиянии России" на Балканах. С его точки зрения, Сербия должна избавиться от такого влияния России, так как та никогда ничего хорошего сербам не приносила. Профессор подкрепляет свое мнение двумя аргументами. Во-первых, за исключением непродолжительного периода с конца Второй мировой войны до Резолюции Информбюро, Югославию с СССР связывали плохие отношения. Во-вторых, в 1992 году Россия в Совете безопасности проголосовала за санкции против Югославии. Что касается этих обвинений профессора Кубуровича, их убедительно опровергают доступные, в том числе ему, данные о торговом обороте и военно-техническом сотрудничестве Советского Союза и СФРЮ.

Первое сербское восстание против турок было подавлено, когда Наполеон Бонапарт вошел в Москву. Однако переговорная позиция князя Милоша с Портой значительно улучшилась после русских побед в войне с Турцией и при непосредственной помощи русского посланника в Стамбуле. В Первую мировую войну Россия провела мобилизацию своих сил из-за того, что Австро-Венгрия объявила войну Сербии, и союзники начали эвакуировать сербские войска только после ультиматума России, которая пригрозила прекратить боевые действия, если они этого не сделают.

Да, действительно факт, что в Совете безопасности ООН Россия проголосовала за санкции против Югославии. Но политическая элита России в то время верила, что Запад — ее искренний партнер, что НАТО не будет расширяться на восток, даже за счет территории бывшей Восточной Германии, и Россия, где новоиспеченные богачи разворовывали собственность стоимостью миллиарды долларов, получала похвалы от Запада за демократический порядок.

Не знаю, что бы профессор Кубурович посоветовал властям Сербии предпринять, чтобы в средствах массовой информации популяризовать ценности Европейского союза, многие из которых импонируют и вашему покорному слуге. Но я точно знаю, что, несмотря на все эти ценности, в процессе вступления Сербии не обойти 35 главу, согласно которой от Сербии практически требуют отказаться от части своей территории. А превозносить ценности Европейского союза, не решив, стоят ли они того, чтобы отказаться от части сербской территории, нельзя.

Если граждане Сербии выразят поддержку политическим партиям, которые выступают за такое решение "проблемы Косово и Метохии", и доверили бы им сформировать правительство Сербии, чтобы утвердить это решение соответствующими изменениями в Конституции, то для вступления Сербии в Европейский союз не останется ни каких преград. Но это будет искалеченная Сербия.