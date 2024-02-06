Курсанты НВВКУ впервые провели стрельбы из новейших дальнобойных винтовок "Орсис Т-5000"

ЦАМТО, 5 февраля. Курсанты Новосибирского высшего военного командного училища (НВВКУ) впервые провели стрельбы из высокоточных снайперских винтовок "Орсис Т-5000" на занятии по огневой подготовке на полигоне Кольцово.

В ходе занятия курсанты совершенствовали навыки поражения "противника" на различных дистанциях, используя недавно поступившие в училище снайперские высокоточные винтовки "Орсис Т-5000", а также хорошо зарекомендовавшие СВ-98М и СВД. Стрельба выполнялась на точность на дистанциях от 100 до 1200 м.

Также курсанты отработали стрельбу в динамике – с перемещением, из-за укрытия и из неудобных положений на различные дальности.

Особое внимание в ходе мероприятия боевой подготовки уделялось обучению курсантов приемам поражения цели с первого выстрела на больших и средних дальностях, используя винтовки разных калибров.

Занятие проводилось под руководством опытных инструкторов с учетом опыта специальной военной операции, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.