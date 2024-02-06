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ЦАМТО

Минобороны Болгарии подтвердило отправку Украине старой бронетехники

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Тодор Тагарев
Тодор Тагарев.
Источник изображения: glasove.com

ЦАМТО, 5 февраля. Министр обороны Болгарии Тодор Тагарев подтвердил, что поддержанная бронетехника, ранее обещанная Киеву, направляется на Украину.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило издание Sofia Globe со ссылкой на заявление Т.Тагарева.

В январе министр обороны Т.Тагарев заявлял, что Болгария до сих пор не передала Украине обещанную партию подержанной бронетехники, поскольку искала сторонний источник финансирования их транспортировки. "Через несколько месяцев после того, как парламент и правительство Болгарии одобрили этот шаг (отправку бронетехники – ред.), 100 бронемашин... ранее принадлежавших МВД страны, направляются на Украину", – отмечает издание со ссылкой на заявление министра обороны Болгарии Т.Тагарева.

Как напоминает "РИА Новости", Народное собрание (парламент) Болгарии в ноябре 2023 года ратифицировало соглашение о безвозмездном предоставлении Киеву 100 старых бронетранспортеров, которые с 1980-х годов хранились на складах болгарского МВД.

Соглашение было ратифицировано 22 ноября в рамках решения парламента о дополнительном предоставлении Украине военно-технической поддержки. Согласно этим договоренностям, украинской стороне будет предоставлена бронированная техника с имеющимся вооружением, а также запасные части для ее обслуживания. Речь идет о порядка 100 бронетранспортерах, которые были произведены около 40 лет назад. Они хранились на складах болгарского МВД и не использовались правоохранителями.

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Страны
Болгария
Украина
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