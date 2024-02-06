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ЦАМТО

Министерство ВС Франции подписало контракт на закупку109 ед. 155-мм СГ CAESAR Mk.2

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Источник изображения: Фото: knds.fr

ЦАМТО, 5 февраля. Компания Nexter подписала с Генеральной дирекцией по вооружениям Министерства ВС Франции (DGA) контракт на поставку 109 ед. 155-мм СГ новой версии CAESAR Mk.2.

Справочно: Nexter входит в состав европейского холдинга KNDS (KMW+Nexter Defense Systems).

Как сообщила компания Nexter , стоимость заказа оценивается 350 млн. евро. Первая поставка запланирована на 2026 год. СГ CAESAR Mk.2, обладающая большей мобильностью и лучшей защищенностью, находится в разработке с декабря 2021 года.

Благодаря размещению заказа, который предусмотрен "Законом об оборонных программах на 2024-2030 годы", СГ CAESAR Mk.2 на шасси с колесной формулой 6x6 первоначально заменят снимаемую с вооружения самоходную гаубицу AUF1, а затем CAESAR Mk.1. Таким образом, возможности артиллерии ВС Франции вновь будут расширены вслед за принятием на вооружение СГ CAESAR Mk.1 в 2008 году.

Новый заказ также включает поддержку гаубиц в течение первых двух лет их эксплуатации.

О начале разработки СГ CAESAR Mk.2 премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил в декабре 2021 года.

СГ CAESAR Mk.2 нового поколения на шасси с колесной формулой 6x6 сохранит текущую конфигурацию артиллерийской системы. Основные улучшения коснутся защиты экипажа и мобильности. С этой целью Nexter установит бронированную кабину с противоминной / баллистической защитой, соответствующей требованиям стандарта STANAG-4569 Level.2, которая позволит защитить от самодельных взрывных устройств и обстрела из стрелкового оружия. Это требование было сформулировано по итогам операций ВС Франции в Афганистане и регионе Сахеля. Мобильность СГ CAESAR Mk.2 улучшена за счет установки нового двигателя мощностью 460 л.с. (ранее 215 л.с.), новой автоматической коробки передач и нового шасси компании Arquus.

Кроме того, установка получит последнюю версию программного обеспечения для системы управления огнем, а кабина будет подготовлена для размещения радиостанции NCT-t нового поколения. Также может быть установлена система постановки помех BARAGE компании Thales.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Франция
Компании
Nexter
Thales
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