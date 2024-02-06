Рособоронэкспорт за год заключил контракты на более 12 миллиардов долларов

Рособоронэкспорт в 2023 году заключил контракты на более 12 миллиардов долларов

ЭР-РИЯД, 5 фев - РИА Новости. Рособоронэкспорт в 2023 году заключил оружейные контракты на общую сумму более 12 миллиардов долларов, заявил журналистам в понедельник в ходе международной выставки вооружений World Defense Show гендиректор РОЭ Александр Михеев.

Выставка проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

"В 2023 году Рособоронэкспорт вел военно-техническое сотрудничество с 30 государствами, что соответствует среднему показателю за последние 10 лет. Более того, мы подписали контрактных документов на сумму свыше 12 миллиардов долларов, в том числе и на новейшие образцы российской военной техники", - сказал Михеев.

Он подчеркнул, что после "массированной экономической атаки", предпринятой на Россию и ее оборонно-промышленный комплекс в 2022 году, ряд заказчиков российских вооружений был в замешательстве, "такое случилось впервые в истории".

"Но мы достаточно оперативно при всесторонней поддержке президента страны, государственных органов власти и финансовых организаций отладили механизмы взаимодействия с партнерами", - подчеркнул гендиректор РОЭ.

По словам Михеева, российские партнеры по военно-техническому сотрудничеству прекрасно понимают, что ограничения, накладываемые отдельными западными странами или их объединениями – это элементы проявления недобросовестной конкуренции.