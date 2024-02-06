Войти
РИА Новости

Рособоронэкспорт за год заключил контракты на более 12 миллиардов долларов

127
0
0
Стенд АО "Рособоронэкспорт"
Стенд АО "Рособоронэкспорт".
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Рособоронэкспорт в 2023 году заключил контракты на более 12 миллиардов долларов

ЭР-РИЯД, 5 фев - РИА Новости. Рособоронэкспорт в 2023 году заключил оружейные контракты на общую сумму более 12 миллиардов долларов, заявил журналистам в понедельник в ходе международной выставки вооружений World Defense Show гендиректор РОЭ Александр Михеев.

Выставка проходит с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде.

"В 2023 году Рособоронэкспорт вел военно-техническое сотрудничество с 30 государствами, что соответствует среднему показателю за последние 10 лет. Более того, мы подписали контрактных документов на сумму свыше 12 миллиардов долларов, в том числе и на новейшие образцы российской военной техники", - сказал Михеев.

Он подчеркнул, что после "массированной экономической атаки", предпринятой на Россию и ее оборонно-промышленный комплекс в 2022 году, ряд заказчиков российских вооружений был в замешательстве, "такое случилось впервые в истории".

"Но мы достаточно оперативно при всесторонней поддержке президента страны, государственных органов власти и финансовых организаций отладили механизмы взаимодействия с партнерами", - подчеркнул гендиректор РОЭ.

По словам Михеева, российские партнеры по военно-техническому сотрудничеству прекрасно понимают, что ограничения, накладываемые отдельными западными странами или их объединениями – это элементы проявления недобросовестной конкуренции.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Саудовская Аравия
Компании
РОЭ
Персоны
Михеев Александр
Похожие новости
02.02.2024
"Рособоронэкспорт" отметил интерес Эр-Рияда к проверенной в боях военной технике РФ
23.08.2021
В Подмосковье начинает работу военно-технический форум "Армия-2021"
02.09.2020
«Оборонка» обороне
19.02.2019
Россия в ближайшее время поставит Саудовской Аравии автоматы АК-103
18.02.2019
Контракт с Саудовской Аравией по С-400 находится на стадии рассмотрения, идут дополнительные консультации - "Рособоронэкспорт"
06.07.2010
Российские авиастроители глушат моторы китайских конкурентов
06.06.2007
Утверждено решение о выплате "Роствертолом" дивидендов за 2006 год
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 06.02 01:35
  • 59042
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 05.02 22:29
  • 3
Ростех принял решение доработать многоцелевую управляемую ракету «Изделие 305»
  • 05.02 21:50
  • 1
«Настоящая дружба»: кто оказался хитрее украинцы или казахи
  • 05.02 20:10
  • 2
Какие уроки Пентагон извлек из СВО
  • 05.02 06:51
  • 3
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 04.02 18:06
  • 29
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.02 14:38
  • 1
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом
  • 04.02 12:26
  • 1
Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели (infoBRICS, Китай)
  • 04.02 10:01
  • 396
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 03.02 21:11
  • 249
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 13:47
  • 3
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 03.02 13:36
  • 2
СВО и Пятая колонна
  • 03.02 08:10
  • 1
Приближается горячая Третья мировая война?
  • 03.02 03:56
  • 1
Steadfast Defender-2024: подготовка к войне
  • 02.02 15:27
  • 1
Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим до середины февраля