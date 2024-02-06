Михеев: партнеры "Рособоронэскпорта" считают санкции против РФ поддержкой ВПК Запада

Стенд корпорации "Рособоронэкспорт" на 7-й международной выставке оборонных технологий, вооружений и предотвращения стихийных бедствий SITDEF 2019 в Лиме.

По их мнению, рестрикции также являются нелегитимными инструментами конкурентной борьбы, отметил гендиректор спецэкспортера Александр Михеев

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 5 февраля. /ТАСС/. Большинство партнеров "Рособоронэскпорта" считает односторонние санкции против России нелегитимными инструментами конкурентной борьбы, средством поддержки Западом собственных компаний военно-промышленного комплекса. Об этом ТАСС на выставке World Defense Show 2024 в Эр-Рияде сообщил генеральный директор спецэкспортера Александр Михеев.

"Большинство наших партнеров оценивают односторонние санкции отдельных стран против России, национального оборонно-промышленного комплекса и Рособоронэкспорта в частности, как нелегитимные инструменты конкурентной борьбы, средство поддержки Западом собственных производителей. Однако весь мир видит, что российское оружие превосходит западные образцы на поле боя, и выбор становится очевидным", - сообщил он.