«Снято в Европе»: Эксперты опровергают появление американских танков M1А1 Abrams под Авдеевкой

Появившееся накануне на украинских ресурсах видео с американским танком M1А1 Abrams в районе Авдеевки оказалось фейком, запущенным украинской пропагандой. Как пояснили эксперты, на видео изображен танк M1A2 SEP v.3, а таких моделей на вооружении ВСУ нет. Предположительно, танк сняли где-то в Европе, там сейчас идут учения.

Ранее сообщалось, что американские танки якобы были замечены под Авдеевкой, куда их бросили, что бы остановить российское наступление. Других подробностей не сообщалось. До этого слухи о появлении "Абрамсов" на передовой появились в начале января этого года, но опять же без каких-либо подробностей.

К слову, вчера по всем сетям разлетелось видео, на котором якобы Абрамс украинский где-то под Авдеевкой едет. Если какие-то авторы будут об этом писать, то дайте им отбой. Это фейк. На видео М1А2 сеп в.3 изображен, который украинцам в здравом уме даже никто не даст. Его можно помимо прочих признаков по корме отличить — там воздухозаборник VAPOR вспомогательной силовой установки слева от выхлопа стоит. Видимо где-то недавно в Европе засняли, там же учения сейчас

- пишут российские эксперты.

M1А1 Abrams. Источник: topwar.ru

Утверждалось, что M1А1 Abrams был снят через триплекс БМП M2A2 Bradley, танк прошел мимо боевой машины пехоты. Сообщается, что съемка танка прошла в конце января этого года. Как оказалось, американские танки до передовой все же не добрались.