«Снято в Европе»: Эксперты опровергают появление американских танков M1А1 Abrams под Авдеевкой

Появившееся накануне на украинских ресурсах видео с американским танком M1А1 Abrams в районе Авдеевки оказалось фейком, запущенным украинской пропагандой. Как пояснили эксперты, на видео изображен танк M1A2 SEP v.3, а таких моделей на вооружении ВСУ нет. Предположительно, танк сняли где-то в Европе, там сейчас идут учения.
Ранее сообщалось, что американские танки якобы были замечены под Авдеевкой, куда их бросили, что бы остановить российское наступление. Других подробностей не сообщалось. До этого слухи о появлении "Абрамсов" на передовой появились в начале января этого года, но опять же без каких-либо подробностей.
- пишут российские эксперты.
|M1А1 Abrams.
|Источник: topwar.ru
Утверждалось, что M1А1 Abrams был снят через триплекс БМП M2A2 Bradley, танк прошел мимо боевой машины пехоты. Сообщается, что съемка танка прошла в конце января этого года. Как оказалось, американские танки до передовой все же не добрались.