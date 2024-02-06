Сенат США подготовил «компромиссный» законопроект, предусматривающий дополнительное финансирование Украины

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Республиканское большинство в Сенате подготовило новый законопроект, названный "компромиссным". В документ включили выделение средств на охрану границы, а также дополнительное финансирование для Украины и Израиля. В палате представителей данный законопроект назвали "предательством".

Согласно новому документу, демократы предлагают выделить Украине 60,60 млрд. долларов, Израилю 14,1 млрд, а на охрану границы с Мексикой отправить 20,2 млрд. долларов. Джо Байден уже выступил с заявлением, что Сенат "хорошо сделал свою работу", укрепив границу, теперь дело за Палатой представителей. Однако, республиканское большинство в Палате представителей не собирается голосовать за данный законопроект, об этом накануне предупреждал спикер палаты Майк Джонсон.

Кстати, демократы в документе расписали всю помощь для Украины, из 60 млрд. 14 отправятся на закупку нового оружия у американских производителей. 15 млрд планируется потратить на военную подготовку ВСУ, обмен разведданными и иные "меры поддержки". Еще 20 млрд - на заполнение складов армии США, опустевших в рамках помощи Украине. Еще 149 млн. долларов должно получить управление ядерной безопасности США, чтобы проводить работы на Украине.

Как уже говорилось, республиканцы раскритиковали новый законопроект, назвав его "мертвым". Документ не пройдет голосование в палате представителей, поскольку не наберет необходимого для принятия числа голосов. Документ ставит охрану границ США в зависимость от отправки денег на нужды Киева, а это не приемлемо.