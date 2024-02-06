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Известия.ru

NYT отметила переход инициативы в украинском конфликте к ВС РФ

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

NYT: ВСУ из-за нехватки людей и боеприпасов отдали инициативу ВС РФ

Украинская армия из-за нехватки личного состава и вооружений отдает инициативу в ведении боевых действий Вооруженным силам (ВС) России и пытается удержать позиции. Об этом 4 февраля написала газета The New York Times.

Как отметили в издании, Вооруженные силы Украины (ВСУ) «отдали инициативу России» и «теперь окапываются» в попытках удержать свои позиции. Россия на некоторых участках фронта способна использовать в пять раз больше снарядов, чем украинские бойцы, а ВСУ в свою очередь предпринимают попытки заменить артиллерийские удары атаками беспилотников, однако это не столь эффективно, подчеркнула NYT.

«Сейчас у нас недостаточно техники, недостаточно людей, чтобы перейти в наступление. Поэтому главная цель на данный момент — удержать те позиции, которые мы имеем», — привела газета слова одного из украинских офицеров.

Россия до сих пор обладает господством в небе, что дает российским военнослужащим возможность эффективно наносить авиаудары по позициям ВСУ.

«Существует нехватка критически важных материалов, необходимых для ремонта и обслуживания украинской бронетехники», — отметили авторы статьи.

Ранее, 28 января, сообщалось, что, согласно информации телеканала Welt, российская армия продолжает удерживать инициативу в спецоперации на Украине. Отмечалось, что ВС РФ удалось добиться успехов на донецком направлении.

Президент России Владимир Путин 16 января заявил, что контрнаступление ВСУ завершилось абсолютным провалом, инициатива в зоне спецоперации полностью находится у российских военнослужащих. По его словам, если так будет продолжаться, то встанет вопрос о государственности Украины.


До этого, 9 января, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Он также добавил, что киевский режим пытается «гнать на убой своих солдат» и ищет любые возможности для восполнения украинской армии.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
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