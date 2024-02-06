Космический самолет Dream Chaser прошел первые испытания

Космический самолет Dream Chaser компании Sierra Space прошел первые испытания на вибрационной установке НАСА, имитирующей условия во время запуска и входа в атмосферу. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Аппарат Dream Chaser, первый в линейке Tenacity, был построен на заводе компании Sierra Space в Луисвилле, штат Колорадо, в ноябре, а затем отправлен на полигон НАСА Нила Армстронга в Сандаски, штат Огайо. Здесь он был подвергнут испытаниям на установке Mechanical Vibration Facility (MVF) — самой мощной в мире вибрационной системы для проверки космических кораблей.

На следующем этапе Dream Chaser будет помещен в подземную вакуумную камеру, где он будет испытывать воздействие сверхнизких и высоких температур, а также низкое давление окружающей среды.

По внешнему виду космический самолет напоминает многоразовые шаттлы НАСА, которые были окончательно выведены из эксплуатации в 2011 году. Однако он имеет гораздо меньшие размеры, имеет модернизированную двигательную установку, и рассчитан на 15 запусков. Ожидается, что первый полет состоится в 2024 году на МКС, а в качестве ракеты-носителя будет использована Vulcan Centaur, первый успешный запуск которой состоялся 8 января этого года.

В отличие от Crew Dragon от SpaceX Dream Chaser теоретически может приземлиться на взлетно-посадочной полосе в любой точке мира, и эта функция позиционируется как преимущество для тех, кто воспользуется услугами Sierra Space.

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