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РИА Новости

В "Ростехе" рассказали о системе контроля воздушного пространства

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Эмблема госкорпорации "Ростех"
Эмблема госкорпорации "Ростех".
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

"Ростех": российская система обнаружения ударных БПЛА хорошо себя показала

МОСКВА, 5 фев - РИА Новости. Российская система контроля воздушного пространства (СКВП), предназначенная, в том числе, для обнаружения ударных БПЛА противника, зарекомендовала себя с лучшей стороны в ходе эксплуатации, сообщили журналистам в компании-разработчике – холдинге "Высокоточные комплексы" (входит в "Ростех").

Там напомнили, что в 2023 году ЦКБА осуществило освоение серийного производства изделия СКВП, что позволило в полном объеме выполнить все заказы на поставку.

"В ходе эксплуатации РЛС СКВП зарекомендовали себя с лучшей стороны и заказчиками подтверждаются заявленные характеристики изделия по обнаружению и сопровождению беспилотных воздушных судов и малой авиации", - отметили в холдинге.

По данным "Высокоточных комплексов", потребность в РЛС для обнаружения ударных БПЛА существенно возросла, о чем свидетельствует мировая обстановка.

В компании уточнили, что создание производственных мощностей и полученный за последний год опыт позволяют уверенно предлагать покупателям не просто отдельные РЛС, а полноценную систему, включающую в себя также рабочие места, пункты управления и интеграцию с различными системами защиты от гражданской обороны до ПВО.

Система может объединять до 24 РЛС, которые устанавливаются как в подвижных средствах, так и на крышах зданий. Она может отслеживать одновременно до 20 летательных аппаратов, в частности мини-дроны с определением их типа, высоты полета и дальности до них. Максимальная дальность обнаружения мини-БПЛА достигает около 7 километров.

Масса одной системы РЛС составляет 100 килограммов, она может обнаруживать цели на максимальной дальности до 80 километров.

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Страны
Россия
Компании
ЦКБА
Проекты
БПЛА
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