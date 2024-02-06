Сенат США предложил выделить на помощь Киеву более $60 млрд

Сенаторы также считают, что нужно израсходовать $19,85 млрд на восстановление запасов американского оружия и военной техники, предоставленных Украине со складов американского Министерства обороны США

ВАШИНГТОН, 5 февраля. /ТАСС/. Согласованные Сенатом Конгресса США пакетные договоренности по оказанию помощи Украине и Израилю, а также ужесточению контроля над американо-мексиканской границей предусматривают выделение Киеву в этом году свыше $60 млрд. Об этом свидетельствует текст подготовленного верхней палатой Конгресса законопроекта о дополнительных бюджетных расходах на означенные нужды, который был обнародован в воскресенье председателем комитета по ассигнованиям Сената Пэтом Мюрреем (демократ от штата Вашингтон).

"Пакет дополнительных расходов в сфере национальной безопасности в размере $118,28 млрд включает в себя $60,06 млрд на поддержку Украины <...>", - говорится в сопроводительных документах к законопроекту. В его тексте уточняется, что законопроект "обеспечивает $48,43 млрд на продолжение поддержки Украины Соединенными Штатами <...> за счет военной подготовки, предоставления разведывательной информации, сохранения усиленного присутствия в зоне ответственности Европейского командования [Вооруженных сил] США и других видов помощи по 31 декабря 2024 года".

Кроме того, сенаторы предлагают израсходовать "$19,85 млрд на восстановление [запасов] американского оружия и военной техники, предоставленных Украине со складов Министерства обороны США". Наряду с этим законодатели выступают за то, чтобы ассигновать "$13,8 млрд на перевооружение Украины путем закупок техники и боеприпасов у американской военно-промышленной базы".

Наконец, законопроект предполагает выделение из бюджета "$14,8 млрд на продолжение помощи Украине путем военной подготовки, предоставления разведывательной информации, обеспечения усиленного присутствия и другие виды поддержки".

Однако судьба согласованного сенаторами при участии Белого дома законопроекта в Палате представителей пока не ясна. Есть основания подозревать, что законодатели от оппозиционной Республиканской партии, имеющие большинство в нижней палате Конгресса, не поддержат законопроект в его нынешнем виде. Спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон (от штата Луизиана) уже высказывался на днях именно в таком ключе.