В ФРГ считают, что Украине придется мобилизовать больше солдат

Немецкий генерал-майор Кристиан Фройдинг отметил, что мобилизация - политико-социальный переговорный процесс, в котором демографическая ситуация в стране также играет определенную роль

БЕРЛИН, 5 февраля. /ТАСС/. Украина будет вынуждена мобилизовать больше солдат, в том числе из-за количества потерь. Такое мнение выразил глава рабочей группы по координации помощи Украине при Минобороны ФРГ генерал-майор Кристиан Фройдинг.

"Украине, безусловно, придется мобилизовать больше солдат, хотя бы из-за количества потерь, насколько мы можем судить. Но еще и потому, что войсковые части, некоторые из которых находятся на фронте уже 24 месяца, нуждаются в восстановлении", - сказал Фройдинг в интервью редакционному объединению RND. При этом он добавил, что вопрос о характере и масштабах мобилизации сейчас обсуждается на Украине.

"Это политико-социальный переговорный процесс, в котором демографическая ситуация на Украине также играет определенную роль", - подчеркнул генерал-майор. Украинцы, по его словам, "должны уделять такое же внимание экономической жизнеспособности государства, как и его военной дееспособности".

Комментируя ситуацию с нехваткой боеприпасов на Украине, Фройдинг отметил, что "поставки боеприпасов остаются центральным вопросом поддержки Запада". "И только из Германии мы, вероятно, сможем в этом году более чем удвоить поставки артиллерийских боеприпасов", - констатировал он. Говоря о возможных поставках крылатых ракет Taurus Киеву, генерал-майор указал, что "украинцы уже используют дальнобойное оружие других государств".

"Но ни одна система вооружений не является сверхоружием или средством, изменяющим правила игры. Скорее, все сводится к тому, чтобы военное руководство целенаправленно использовало то, что у него есть в наличии, разумно сочетая и взвешивая возможности противника. Это порождает военный успех, а не символически заряженное предполагаемое сверхоружие", - резюмировал он. "Гораздо важнее долгосрочное структурированное наращивание потенциала украинских вооруженных сил, которым мы сейчас занимаемся", - продолжил генерал-майор. И здесь, по его словам, Германия берет на себя ведущую роль в одном из ключевых направлений - противовоздушной обороне.

Фройдинг критически оценил сообщения о разногласиях между президентом Украины Владимиром Зеленским и главнокомандующим Вооруженными силами Украины Валерием Залужным. "Мы не можем заглядывать за кулисы. Но, конечно, мы наблюдаем за этими дискуссиями между военным и политическим руководством", - заключил он.