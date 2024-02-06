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ТАСС

NYT: украинские войска вынуждены отдать инициативу России

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Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из пулемета КОРД в зоне СВО
Военнослужащий ВС РФ ведет огонь по позициям ВСУ из пулемета КОРД в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Евгений Биятов

Как указывает издание, РФ на некоторых участках фронта способна использовать в пять раз больше снарядов, чем Вооруженные силы Украины

НЬЮ-ЙОРК, 5 февраля. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) в связи с нехваткой личного состава и вооружений отдают инициативу в ведении боевых действий России и пытаются удержать позиции. Об этом сообщила в воскресенье газета The New York Times.

Как указывает издание, украинские войска "отдали инициативу России" и "теперь окапываются", пытаясь сохранить свои позиции. Как указывает газета, Россия на некоторых участках фронта способна использовать в пять раз больше снарядов, чем ВСУ. Украинские войска предпринимают попытки заменить артиллерийские удары атаками беспилотников, но эта тактика не столь эффективна.

"Сейчас у нас нет достаточного количества оборудования, людей, чтобы идти в наступление. Так что пока главная цель - удержать позиции", - приводит издание слова одного из украинских офицеров.

Украинские войска, отмечает The New York Times, испытывают проблемы не только с боеприпасами, но и с ремонтом техники. Россия также обладает господством в небе, что дает возможность эффективно наносить авиаудары.

Украинская армия с 4 июня прошлого года предпринимала безуспешные попытки наступления. Российская сторона неоднократно подчеркивала, что, несмотря на большие потери, наступление так и не принесло Киеву значимых результатов. Пытаясь оправдать отсутствие реальных успехов в зоне боевых действий, власти Украины неоднократно обвиняли НАТО в недостаточности поставок, на что чиновники альянса заявляли, что Киеву передано все необходимое.

1 декабря прошлого года президент Украины Владимир Зеленский признал, что контрнаступление ВСУ не достигло результатов. А 19 декабря глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВСУ в ходе так называемого контрнаступления потеряли 159 тыс. человек убитыми и ранеными. Всего с начала специальной военной операции Киев потерял более 383 тыс. человек. 16 января президент России Владимир Путин заявил о полном и абсолютном провале контрнаступления ВСУ. 

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