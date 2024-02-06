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ТАСС

На Украине признали застой на фронте из-за задержек поставок вооружений

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Президент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский.
Источник изображения: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Президент республики Владимир Зеленский отмети, что его стране необходимы не только боеприпасы, но и современная военная техника

РИМ, 5 февраля. /ТАСС/. Руководство Украины признает, что в наземном конфликте с Россией настал застой из-за задержек в поставках оружия.

"Что касается ситуации на земле, налицо застой, потому что были задержки в поставках вооружений, а это ведет к ошибкам", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью первому каналу Государственного итальянского телевидения RAI.

При этом он положительно оценил операции на море и отметил, что Украине необходимы не только боеприпасы, но и современная военная техника. 

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Страны
Россия
Украина
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