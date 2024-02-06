Военный назвал самую неэффективную технику ВСУ

На Украине показал свою неэффективность разведывательный беспилотный летательный аппарат турецкого производства Bayraktar, переданный Киеву, рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. В беседе с «Лентой.ру» он назвал и другую нерезультативную технику Вооруженных сил Украины в зоне специальной военной операции.

«Если говорить о самом начале спецоперации, то у них были свои доморощенные изделия у оборонно-промышленного комплекса. В частности, модернизированный миномет "Молот", который разрывался от применения мин. Потом они сами либо повзрывались, либо наши их уничтожили», — рассказал Дандыкин.

Также, по словам военного эксперта, неэффективным оказался и украинский БТР-4 на базе советского БТР.

«А из импортного если взять, то американский старый БТР 60-х годов тоже не совсем эффективен для ВСУ», — добавил он.

Кроме того, потерпел фиаско разрекламированный разведывательный беспилотник турецкого производства Bayraktar. Сейчас о нем и не слышно. А поначалу он позиционировался как Вундерваффе — чудо-оружие Василий Дандыкин военный эксперт, капитан первого ранга запаса

Ранее депутат Верховной Рады Егор Чернев заявил, что ситуация на поле боя критическая из-за нехватки боеприпасов у ВСУ.

Также представитель командования Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат сообщил, что стране до сих пор не хватает комплексов противовоздушной обороны, несмотря на обещания Запада поставить больше таких систем.