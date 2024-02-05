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Военно-политическое обозрение (Беларусь)

Steadfast Defender-2024: подготовка к войне

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Steadfast Defender-2024: подготовка к войне
Steadfast Defender-2024: подготовка к войне.
Источник изображения: belvpo.com

Канадский фрегат HMCS Charlottetown, к которому присоединился вертолет CH-148 Cyclone, покинул порт Галифакс 1 февраля 2024 г. и направляется через Атлантику для участия в учениях НАТО Steadfast Defende-2024.

Первая часть Steadfast Defender-2024 пройдет с 1 февраля по 15 марта 2024 г. и будет включать учения ВМС LIVEX, в рамках которых усилия будут направлены на отработку вопросов защиты вод Северной Атлантики и Арктики, также будут отработаны вопросы стратегического развертывания сил в континентальной Европе, включая операцию высадки десанта в различных условиях обстановки.

Вторая часть Steadfast Defender-2024 запланирована в период с 12 февраля по 31 мая 2024 г. Это будет многодоменная демонстрация военного потенциала НАТО и национальных сил под руководством объединенного командования ОВС НАТО в Брюнссуме и будет включать связанные единым замыслом и сценарием национальные учения по всей континентальной Европе.

Напомним, что теперь в зону ответственности ОК ОВС НАТО вошли не только страны Балтии, но и Скандинавии. Более того, «Брюнссум» получил в подчинение межвидовое формирование экстренного реагирования (СПЗ), включающее 10 тыс. военнослужащих, 150 самолетов и 40 кораблей.

Учения по развертыванию объединенной оперативной группы повышенной готовности (VJTF) в Польше будут проводиться в рамках второго этапа, где VJTF будет интегрирована в учения Войска Польского Dragon-24.

Стоит отметить, что только от ВМС, ВВС, СВ и ССО Канады в Steadfast Defender-2024 будут задействованы около 1000 военнослужащих.

Кроме того, военнослужащие канадской армии примут участие в маневрах Crystal Arrow в Латвии в марте, а также в учениях Spring Storm в Эстонии в мае. Представители командования ССО Канады станут участниками учений Nordic Response в Норвегии в марте. Все эти мероприятия пройдут на едином оперативном фоне со Steadfast Defender-24.

В ходе второй части Steadfast Defender-24 и в рамках обязательства по усилению боевой группы расширенного передового присутствия НАТО в Латвии до уровня боеспособной многонациональной бригады, канадские ВС направит в Латвию более 100 единиц техники, включая легкие бронированные машины LAV 6.0 и тактические бронированные патрульные машины TAPV. Летом 2024 г. Канада также направит в Латвию четыре вертолета CH-146 Griffon, а затем на ротационной основе будет развертывать силы с вертолетами CH-147 Chinook.

В рамках Steadfast Defender-24 будет осуществляться переброска войск, вооружений и военной техники стран НАТО, которая останется и усилит воинские контингенты, развернутые у границ России и Беларуси. Таким образом, альянс накапливает силы для развязывания агрессии в регионе.

Напомним, что согласно легенде учений НАТО, которая “утекла” из Бундесвера, гипотетический конфликт в районе Сувалкского коридора с Россией будет развязан в 2025 г. К этому времени альянс постарается изолировать Россию в Балтике и подготовится к расширению конфликта на Арктический регион.

Николай Астровский

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