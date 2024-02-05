Игра Байдена мускулами дестабилизирует весь Ближний Восток.

Удар возмездия США по территории Сирии и Ирака грозит непредсказуемыми последствиями

США атаковали десятки целей на территории Ирака и Сирии. Так Вашингтон ответил на нападение беспилотника на базу США в Иордании и гибель нескольких солдат. Операция возмездия уже привела к новой атаке на американскую базу в Сирии. По мнению экспертов, США плохо просчитали свою операцию и во вред себе развязывают масштабный конфликт на всем Ближнем Востоке. Каждая их атака будет провоцировать реакцию со стороны шиитских военных формирований.

В ночь на субботу США в течение получаса нанесли ракетные и бомбовые удары по более чем 85 целям на территории Ирака и Сирии. Всего атакованы семь объектов: три из них находятся в Ираке, четыре – в Сирии. Как заявили в Центральном командовании вооруженных сил США (CENTCOM), уничтожалась инфраструктура подразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и связанных с ними групп шиитских ополченцев.

В частности, бомбардировка велась на востоке Сирии и в районе населенного пункта Эль-Каим на западе Ирака. Как заявил представитель иракской армии Яхья Расул, под огнем также находились районы вдоль границы с Сирией. Он подчеркнул, что удары "представляют собой нарушение суверенитета Ирака и подрывают усилия иракского правительства, создавая угрозу, которая потянет Ирак и регион к нежелательным последствиям".

Среди пораженных целей американцы называют командные пункты, разведцентры, хранилища ракет, беспилотников, оружия и иные объекты для логистики боеприпасов для КСИР и их союзников. Кроме того, по данным AFP, мог быть нанесен удар по штабу командования сил шиитского ополчения.

Военные использовали 125 высокоточных боеприпасов, в операции участвовали "многочисленные самолеты, в том числе бомбардировщики дальнего действия B-1". К рейду также присоединились самолеты Королевских ВВС Иордании. Тем самым Амман "продемонстрировал солидарность с Вашингтоном".

"Наш ответ начался сегодня. Он продолжится, когда и где мы выберем. США не стремятся к конфликту на Ближнем Востоке или где-либо еще в мире", – заявил президент США Джо Байден, который отдал приказ о начале операции возмездия.

Вашингтон мстит за нападение 28 января неопознанного беспилотника на американскую базу Tower 22 на севере Иордании. В результате удара погибли трое американских военных, более 40 человек получили ранения. Эта атака стала первой с момента начала войны между Израилем и ХАМАС осенью прошлого года. На объекте, который расположен недалеко от демилитаризованной зоны на границе между Иорданией и Сирией, размещены около 350 американских военнослужащих. Граница с Ираком находится в 10 километрах.

Иран свою причастность к нападению отрицает. По информации Белого дома, беспилотник был запущен из Ирака проиранскими боевиками и ответственность за атаку несет Исламское сопротивление в Ираке – широкая коалиция поддерживаемых Ираном шиитских ополченцев.

Байден принял решение об атаке после консультации со своими советниками 30 января. В приоритете было выбрать такой вариант ответа, который не привел бы к эскалации конфликта. Удары начались всего через несколько часов после того, как Байден вместе с родственниками погибших военных участвовал на базе ВВС Дувр в Делавэре в траурной церемонии встречи останков трех солдат армейского резерва.

В свою очередь министр обороны США Ллойд Остин тоже заверил, что это только "начало нашего ответа" и президентом отдано распоряжение о дополнительных действиях.

По данным американского военного представителя, поддерживаемые Ираном группировки ополченцев совершили 166 атак на военные объекты США с 18 октября прошлого года, в том числе 67 – в Ираке, 98 – в Сирии и одно – в Иордании. Последняя атака произошла 29 января на авиабазу Айн-аль-Асад в Ираке, обошлось без пострадавших и повреждений.

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби заявил, что США считают удары возмездия успешными. Они, пояснил чиновник, пытаются послать сигнал о том, что атаки против американских военных "должны прекратиться". Кирби отметил также, что цели "были тщательно выбраны, чтобы избежать жертв среди гражданского населения, и основаны на четких, неопровержимых доказательствах того, что они были связаны с нападениями на американский персонал в регионе".

Удары США вызвали серьезную обеспокоенность Евросоюза, который оценивает ситуацию на Ближнем Востоке как критическую и опасается ее выхода из-под контроля. "Мы всегда повторяем, что Ближний Восток – это котел, который может взорваться в любой момент, – сказал в субботу утром глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. – Призываем всех к деэскалации, мы переживаем критическую ситуацию".

Накануне президент Ирана Ибрахим Раиси подтвердил обещания Тегерана потенциально ответить на любые удары США. Мы "не начнем войну, но если какая-то страна, жестокая сила захочет запугать нас, Исламская Республика Иран даст решительный ответ", предупредил он. В субботу утром стало известно о ракетном обстреле американской базы на газовом месторождении Конико в сирийской провинции Дейр-эз-Зор.

По данным источников CNN, США будут продолжать бомбардировки в несколько этапов. При этом Вашингтон по-прежнему не планирует атаковать цели на территории Ирана, чтобы избежать "огромной эскалации".

Одним из решающих факторов выбора времени проведения операции была ясная погода, поскольку США хотели подтвердить, что поражают "правильные цели" и избегают жертв среди гражданского населения. Но после ударов начали появляться сообщения о людских потерях. Согласно данным базирующегося в Великобритании сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека, в Сирии погибли 18 членов проиранских группировок.

Минобороны Сирии сообщило об ущербе государственной и частной собственности, а также погибших и раненых среди мирных жителей и военных, не приведя предварительных данных о жертвах. Командование отрядов шиитского народного ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби" сообщило о гибели 16 человек и еще 25 пострадавших в приграничных районах Ирака.

В экспертной среде говорят о неминуемой эскалации конфликта на Ближнем Востоке несмотря на то, что в этом не заинтересована ни одна из сторон.

"Против эскалации конфликта на Ближнем Востоке выступают и Иран, и США. Тегеран даже был готов первым пойти на деэскалацию. "Хезболла" уже заявила, что прекращает атаки на американские объекты. Но я думаю, что нападения будут продолжаться", – считает Кирилл Семенов, востоковед, эксперт Российского совета по международным делам.

Эксперт объяснил, почему США отказались бомбить цели на территории Ирана и решили атаковать союзнические Тегерану силы в Ираке и Сирии. "Американскую базу Tower 22 атаковали не иранские силы, а так называемое Исламское сопротивление в Ираке, которое также базируется в Сирии. Во-вторых, удар по Ирану привел бы к большой эскалации, потому что тогда бы Тегеран сразу нанес бы ответный удар по базам США на Ближнем Востоке. Целей для возможного ответа у Ирана много, могут быть атакованы объекты в Израиле", – пояснил Семенов.

По прогнозу эксперта, роста интенсивности конфликта не произойдет, но если американские базы в регионе продолжат подвергаться атакам, США будут отвечать на них ракетными и бомбовыми авиаударами. "Американцы сами выступают против эскалации конфликта. Байден же заранее предупредил о нанесении ударов, поэтому иранцы успели вывести своих советников с тех баз, которые могли стать вероятной целью атак, оттуда также ушли проиранские формирования", – отметил Семенов.

"Иран совершенно не причастен к удару по Tower 22, потому что шиитские подразделения по большому счету не подчиняются Ирану. Они, безусловно, опираются на поддержку Тегерана, но не более того. Решения принимают полевые командиры. Американцы это понимают, поэтому против Ирана у них ничего не было, кроме слов", – отметил старший научный сотрудник ИМЭМО РАН Виктор Надеин-Раевский.

"Удары США приведут к тому, что каждая из группировок, каждое из затронутых подразделений шиитских организаций начнет мстить и наносить ответные удары. Ящик Пандоры открыт.

Так принято и никогда не было по-другому, – продолжил собеседник. – Когда американцы планировали удары, по-видимому, не до конца рассчитали ответную реакцию. То есть развязана большая война с шиитами практически на всем пространстве Ближнего Востока".

По прогнозу эксперта, к мести шиитов присоединятся йеменские хуситы, "масштаб мести будет зависеть от вооружений в их распоряжении".

У хуситов, благодаря Ирану, есть современные высокоточные ракеты большой дальности, это не ракеты ХАМАС из водопроводных труб. А беспилотники производят на месте практически все боевые шиитские организации... То есть попытки чистой силы США контрпродуктивны, они спровоцируют дополнительные удары по американским базам, а их хватает на территории Ближнего Востока, прежде всего в странах Персидского залива", – добавил востоковед.

По мнению спикера, прекратить нападения на американские базы можно только после прекращения военной операции Израиля в секторе Газа. "Все решается очень просто – должна быть устранена сама причина. Но американцы пока не собираются устранять ее. Есть слухи о договоренности длительного прекращения огня с ХАМАС. Это, пожалуй, единственно возможный путь остановить масштабное распространение конфликта на весь Ближний Восток", – подытожил эксперт.

Андрей Резчиков