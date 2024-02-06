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ТАСС

Индия в III квартале 2024 года отправит в космос человекоподобного робота

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«Гаганьян» на орбите в представлении художника
«Гаганьян» на орбите в представлении художника.
Источник изображения: Jitendra Singh

Он проверит работу систем жизнеобеспечения космического корабля "Гаганьян", прежде чем на орбиту смогут отправиться люди

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 февраля. /ТАСС/. Индия намерена отправить на орбиту человекоподобного робота по имени Vyommitra в III квартале 2024 года. Как сообщил журналистам госминистр Джитендра Сингх, курирующий в индийском правительстве атомную и космическую отрасли. Робот проверит работу систем жизнеобеспечения космического корабля "Гаганьян", прежде чем на орбиту смогут отправиться люди.

"Беспилотная миссия Vyommitra запланирована на III квартал этого года", - приводит слова госминистра пресс-служба правительства Индии в распространенном пресс-релизе.

Имя робота образовано от двух санскритских слов - "вйом" ("пространство", "космос") и "митра" ("друг"). Он имеет образ женщины, знает несколько языков и может отвечать на вопросы, в том числе касающиеся технического состояния корабля.

"Астронавт Vyommitra спроектирован таким образом, чтобы имитировать человеческие функции в космической среде и взаимодействовать с системами жизнеобеспечения", - отметил госминистр. Робот, по его словам, может контролировать параметры орбитального модуля, управлять шестью панелями корабля, отвечать на вопросы центра управления полетом. Это главная проверка перед полетом первого национального космического экипажа.

Как сообщил ранее в воскресенье глава Индийской организации космических исследований (ISRO) Шридхара Паникер Сомнатх, планируется, что республика отправит на орбиту первый космический корабль с экипажем на борту к концу 2025 года.

В августе 2018 года индийский премьер-министр Нарендра Моди объявил, что "сын или дочь Индии отправится в космос с национальным индийским флагом в руках к 2022 году", когда страна будет отмечать 75 лет освобождения от британского колониального господства. Название проекта "Гаганьян" (от санскритского "гагана" - небеса) означает "небесный корабль". Однако из-за пандемии COVID-19, остановившей в марте 2020 года работы по этому проекту, отправка на орбиту миссии "Гаганьян" была отложена.

В том же 2018 году занимавший в то время пост главы ISRO Кайласавадиву Сиван сообщил, что у организации нет планов отправлять на орбиту какое-либо животное для испытаний. От отметил, что различные мировые космические организации обычно сначала использовали животных для проверки системы жизнеобеспечения корабля, но Индия решила отказаться от такой практики, поскольку это "противоречит идеологии индуизма, которая осуждает причинение вреда животным".

Вместо этого в Индии решили отправить на орбиту специально созданного антропоморфного робота, на котором будут испытаны все необходимые системы. Только после этого будет запущен экипаж из людей.

Первоначально планировалось, что в составе экипажа будет женщина. Но в число кандидатов в члены первой индийской пилотируемой космической миссии пока были отобраны только мужчины - четыре человека. Их имена еще не сообщаются, известно лишь, что все они - бывшие летчики ВВС. Они прошли подготовку в России - в Центре подготовки космонавтов им. Ю. А. Гагарина в Звездном городке. Возможно, поэтому индийское космическое ведомство решило придать человекообразному роботу, который первым отправится в космос, женские черты. 

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  • В новости упоминаются
Страны
Индия
Россия
Компании
ISRO
ЦПК Гагарина
Проекты
2020-й год
Робот
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