Залужный решил заменить украинцев роботами.

Главком ВСУ Валерий Залужный опубликовал очередную статью в американском СМИ. В ней он пнул вышестоящее руководство, но главная мысль касалась новой стратегии боевых действий. Генерал «исправился» – теперь он верит в победу. Но обеспечить ее для Киева должны роботы.

Телеканал CNN утверждает, что главком ВСУ Валерий Залужный прислал свое новое эссе до того, как его чуть было не уволил президент Украины Владимир Зеленский.

Тем не менее ощущение такое, будто этот текст для того и написан, чтобы Зеленский передумал и отказался от идеи со сменой командующего. Он как будто деактивирует главную претензию к генералу, возникшую из-за предыдущей его статьи в The Economist: то, что главком не очень-то верит в победу.

Тогда Залужный констатировал, что боевые действия зашли в тупик, что подвело для Запада черту под проектом "летнего контрнаступления ВСУ". Это было что-то вроде официального признания поражения. Именно после этого у Киева начались проблемы с финансированием, а СМИ стран НАТО как будто прозрели насчет перспектив Украины и адекватности Зеленского.

Но теперь Залужный видит "свет в конце туннеля" (а его сейчас даже главный евродипломат Жозеп Боррель не видит), но, разумеется, при соблюдении ряда условий.

Одно из них – обеспечение Залужного пушечным мясом. Самый резкий выпад против начальства, который генерал позволил себе в материале, касается темпов мобилизации. Как будто перекладывая ответственность на Зеленского, Залужный пишет:

"Мы должны признать значительное преимущество, которым обладает Россия в мобилизации людских ресурсов, и то, как это сопоставляется с неспособностью государственных институтов Украины повысить уровень укомплектованности наших вооруженных сил без применения непопулярных мер".

Издание The Washington Post, ссылаясь на свои источники, пересказывало процесс недоувольнения Залужного так, что он требовал у Зеленского 500 тыс. штыков, а тот, ссылаясь на нехватку всего (денег, обмундирования, командного состава), хотел призвать на 100 тыс. душ меньше.

Населению Украины, которое сейчас переваривает новую редакцию "драконовского" закона о мобилизации, может показаться, что Зеленский в данном случае "добрый царь", однако "война до последнего украинца" – это прежде всего его стратегия. Спор между президентом и генералом идет о том, как отрезать у кошки хвост – большими кусками или средними. Президенту кажется, что лучше средними, так удар по его рейтингу будет слабее.

Залужный тоже не хочет показаться "драконом" и делает в своей статье акцент на сбережении ресурсов, в том числе человеческих. Эту мысль содержало и предыдущее его эссе, но теперь это попытка дать ответ на вопрос "что делать?" в условиях сокращения западной помощи.

Если верить все тому же WP (хотя верить "партийной" газете американского истеблишмента можно лишь с большой осторожностью), на последней встрече с Залужным Зеленский заявил, что смена главкома может "оживить" ситуацию с нехваткой западной помощи и на фронте. Залужный якобы объяснил, что это ничего не даст.

В качестве альтернативного пути предлагает развивать внутреннее производство и экономию как новую философию боевых действий. Но главное – это "создание системы технологического перевооружения армии" в кратчайший срок (за пять месяцев) и с упором на беспилотные летательные аппараты.

Проще говоря, украинцев как ударную силу должны заменить роботы. А если экономить с умом и поддержать украинского производителя, в конечном счете это должно "измотать" армию России и обеспечить ВСУ сакраментальную "перемогу", считает Залужный.

О том, что БПЛА – это главное средство ведения боевых действий в условиях современной войны, газета ВЗГЛЯД публикует материалы последние 5-6 лет. Поэтому спорить с генералом о сути его главного довода нет смысла: он звучит убедительно.

А вот то, что такое "переоснащение" выполнимо (тем более за пять месяцев) и приведет к заявленному результату – "перемоге", вызывает большие сомнения. И не только потому, что российская "оборонка" уверенно обходит конкурентов из НАТО в деле обеспечения боевых действий – наращивает производство быстрее и справляется в целом лучше, чем западные спонсоры ВСУ.

Просто писать статьи у Залужного тоже получается гораздо лучше, чем проводить наступательные операции. Не тому делу он отдает приоритет.

Для боевого генерала эпистолярный жанр – занятие ни в коем случае не позорное. Большую часть военной истории мира высшие офицеры все время что-то писали, а не просто командовали: рапорты, донесения, стратегии, а также дневники, за что им благодарна вся историческая наука.

Однако статьи, имеющие характер воззвания, обычно предназначались для глаз своего народа, в чьих интересах и должна идти генеральская служба. Залужный, будучи действующим главкомом, а не эмигрантом на пенсии, полемизирует с руководством своей страны через СМИ далеких государств, выступая то ли жалобщиком, то ли шарманщиком, выпрашивающим милостыню.

Украинцы читают материалы о своей будущей судьбе в переводе с английского, ибо стратегические планы командования предназначены для спонсоров, тогда как сами украинцы – это расходный материал. Вопрос лишь в том, забрить для самоубийственных действий полмиллиона сразу или на первое время хватит четырехсот тысяч.

"Нам не нужно девятьсот: два по двести и пятьсот", – шутят в народе по другому поводу.

Дмитрий Бавырин