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Ростех

Ростех впервые покажет в Саудовской Аравии новейшую систему для защиты от FPV-дронов

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Система противодействия БПЛА «Серп-ВС6»
Система противодействия БПЛА «Серп-ВС6».
Источник изображения: rostec.ru

Холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации Ростех впервые покажет за рубежом новейший автоматизированный комплекс подавления беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и аппаратуру радиомониторинга, которая может обнаруживать оператора дрона.

Система противодействия БПЛА «Серп-ВС6», созданная специалистами НИИ «Вектор», способна обеспечивать защиту объектов от беспилотников, в том числе быстролетящих FPV (First-Person View), а также от роя дронов. Новинка будет представлена в объединенной экспозиции «Рособоронэкспорта» на открытой площадке в рамках Международной выставки по обороне и безопасности World Defense Show 2024, которая пройдет с 4 по 8 февраля в столице Саудовской Аравии в городе Эр-Рияде.

«"Серп-ВС6" противостоит беспилотникам на дальности до 5 км в условиях прямой радиовидимости. Он способен "глушить" несколько БПЛА одновременно, даже если они летят с разных сторон. Также комплекс эффективно противодействует и FPV-дронам. Аппаратура может работать по азимутальным секторам 90 градусов. Это позволяет безопасно использовать собственные БПЛА для мониторинга территории. Для защиты протяженных объектов возможно объединить несколько "Серпов" в единый комплекс», – сказали в Ростехе.

Аппаратура радиомониторинга, представленная на выставке, позволяет идентифицировать дрон и его оператора по сигналам управления. Изделие невидимо для других радиотехнических средств, так как работает в пассивном режиме – у него отсутствует активное радиоизлучение. Оборудование пеленгует сигналы управления БПЛА и фиксирует его местоположение.

«В последнее время одно из требований заказчика в части нейтрализации БПЛА –способность защищать объекты от высокоскоростных беспилотников, в том числе типа FPV, которые имеют достаточно большую скорость и хорошую устойчивость к радиоподавлению. Поэтому мы разработали новую модификацию «Серп-ВС6» для борьбы с такими целями. Испытания изделий успешно завершились в 2023 году, и уже идут поставки на российский гражданский рынок», – отметил генеральный директор НИИ «Вектор» Сергей Скорых.

«Серп-ВС6» и аппаратура радиомониторинга помещаются в несколько переносных кейсов и приводятся в рабочий режим за 30 минут. Системы могут размещаться на мобильной платформе.

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Саудовская Аравия
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Ростех
Росэлектроника
РОЭ
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