Мантуров: большинство продукции РФ на выставке в Эр-Рияде имеет опыт боевого применения

Как отметил вице-премьер, российская продукция традиционно пользуется повышенным интересом

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Российская делегация во главе с вице-премьером, главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым прибыла в Королевство Саудовская Аравия, где проходит выставка World Defence Show 2024. Вице-премьер отметил, что продукция из РФ традиционно пользуется повышенным интересом, а большинство представленных страной образцов имеют реальный опыт боевого применения, сообщается на сайте правительства.

"Эта выставка стала одним из главных международных событий для производителей вооружений. Наша продукция традиционно пользуется повышенным интересом. Он вызван в первую очередь высочайшим качеством и надежностью отечественной техники, мастерством наших производителей, способных выполнить практически любые пожелания заказчика, адаптировав изделие под его требования и строго в установленные контрактом сроки. К тому же большинство представленных образцов имеют реальный опыт боевого применения", - сказал он.

В ходе рабочей поездки в Саудовскую Аравию Мантуров также проведет несколько двусторонних встреч.

Отмечается, что количество российских организаций по сравнению с первой выставкой World Defense Show в 2022 году увеличилось почти в два раза.

В Эр-Рияде представлены изделия ведущих оборонных холдингов России: Ростех, "НПО "Высокоточные комплексы", "Технодинамика", "Концерн ВКО "Алмаз-Антей", Новосибирский патронный завод, "Ремдизель", "СТЦ", а на объединенной экспозиции "Рособоронэкспорта" свою продукцию представили концерн "Калашников", ТПК "Аргус-НВ", "Московская оружейная компания", ЦКБ по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева и Новосибирский приборостроительный завод.

Международная выставка вооружений World Defence Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля.