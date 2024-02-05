Коммерческие заказчики проявляют интерес к самолету Ил-76МД-90А

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Коммерческие компании, занимающиеся грузоперевозками, проявляют интерес к модернизированному военно-транспортному самолету Ил-76МД-90А, сообщил в ходе Международной выставки по обороне и безопасности World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии управляющий директор ПАО "Ил" Даниил Бренерман.

"Ближний Восток мы рассматриваем как один из основных рынков для нашей новой машины (Ил-76МД-90А - ИФ). Мы в последнее время вышли на серийное производство и сейчас имеем возможность предлагать самолет на внешних рынках. В последнее время высокий интерес к самолету проявляют коммерческие компании, которые занимаются коммерческими грузоперевозками", - сказал Бренерман в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

Ранее в Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") сообщали, что представят на международной выставке World Defense Show 2024 модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-90А. Там отмечали, что самолет "вызывает большой интерес в странах Персидского залива и на Ближнем Востоке в целом".

Ил-76МД-90А является глубоко модернизированной версией самолета Ил-76МД. Он предназначен для перевозки и парашютного десантирования военной техники, личного состава и грузов.