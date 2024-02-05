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ТАСС

В Эр-Рияде впервые за рубежом показали новейшую мини-ракету против БПЛА для "Панциря"

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Панцирь-С1
Панцирь-С1.
Источник изображения: ©wikipedia

Ее технические характеристики не раскрываются

ЭР-РИЯД /Саудовская Аравия/, 4 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Высокоточные комплексы" (входит в Ростех) впервые за рубежом показал новую малогабаритную ракету для зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) "Панцирь-С", предназначенную для борьбы с беспилотниками. Об этом сообщает корреспондент ТАСС с выставки World Defense Show, которая проходит в Эр-Рияде.

Ракета представлена на стенде холдинга наряду с другими зенитными ракетами для "Панциря". Ее технические характеристики не раскрываются.

Ранее сообщалось, что с помощью подобных мини-ракет для ЗРПК должны решаться две задачи: увеличение боекомплекта одного комплекса при стрельбе по малоразмерным целям и снижение стоимости их уничтожения.

Международная выставка вооружений World Defense Show 2024 проходит в Эр-Рияде с 4 по 8 февраля. 

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  • В новости упоминаются
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Проекты
БПЛА
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