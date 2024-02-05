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Интерфакс-АВН

В Минске заявляют об отсутствии необходимости значительных корректировок приоритетов развития белорусской армии

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Вертолеты Ми-24 Военно-воздушных сил Белоруссии
Вертолеты Ми-24 Военно-воздушных сил Белоруссии.
Источник изображения: © РИА Новости / Игорь Руссак

Минск. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Конфликт на Украине подтвердил правильность приоритетов развития Вооруженных сил Белоруссии, заявил замминистра обороны по вооружению - начальник вооружения Вооруженных сил республики Андрей Федин.

"Безусловно, мы очень внимательно следим за событиями, происходящими на Украине. И сказать, что эти события в части, касающейся применения вооружения и техники, показали нам что-то принципиально новое, мы не можем. Напротив, опыт этого конфликта подтвердил, что ранее выбранные приоритеты в части, касающейся развития систем вооружения, являются правильными и значительной корректировки не требуют", - сказал Федин в эфире телеканала "Беларусь 1" в воскресенье.

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Страны
Белоруссия
Украина
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