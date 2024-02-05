Руденко высказал опасения в связи с напряженностью на Корейском полуострове

Замглавы МИД отметил, что Россия намерена продолжать сотрудничество с КНДР в рамках международного права

МОСКВА, 4 февраля. /ТАСС/. Замглавы МИД России Андрей Руденко на консультациях в Сеуле высказал серьезные опасения в связи с резкой эскалацией напряженности на Корейском полуострове. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"С российской стороны высказаны серьезные опасения в связи с резкой эскалацией напряженности в субрегионе", - говорится в сообщении министерства.

"Со всей определенностью было указано на то, что ее главным источником является безответственная провокационная политика Вашингтона, который в собственных геополитических целях пытается сподвигнуть региональных союзников к реализации своих агрессивных планов, чреватых непредсказуемыми последствиями, в том числе в военной сфере", - добавили в МИД РФ.

По сообщению южнокорейского дипведомства, Руденко провел переговоры с южнокорейским коллегой Чон Бён Воном, обсудив международные проблемы, в том числе ситуацию на Украине. Переговоры прошли 2 февраля. Южнокорейская сторона донесла свою позицию относительно "военного сотрудничества РФ и Северной Кореи, призвала Россию к ответственному поведению". В Сеуле также попросили о содействии в обеспечении законных прав и интересов южнокорейского бизнеса и граждан на территории России. Кроме того, стороны обозначили заинтересованность в поддержании связи по ядерной проблеме Корейского полуострова.

В ходе визита Руденко встретился с первым заместителем министра иностранных дел Ким Хон Гюном, провел переговоры со специальным представителем МИД по проблемам Корейского полуострова Ким Гоном.

Руденко заявил о намерении продолжать сотрудничать с КНДР согласно международному праву.

"С российской стороны выражено твердое намерение продолжать в соответствии с нормами международного права развивать взаимовыгодное сотрудничество с КНДР в интересах обеих стран и их народов, а также укрепления мира и стабильности в регионе", - говорится в сообщении министерства.