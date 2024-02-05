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ТАСС

Замглавы МИД РФ обсудил в Сеуле ситуацию на Украине

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Андрей Руденко
Андрей Руденко.
Источник изображения: militarynews.ru

Переговоры состоялись 2 февраля

СЕУЛ, 4 февраля. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко посетил Сеул и провел переговоры с южнокорейским коллегой Чон Бён Воном, обсудив международные проблемы, в том числе ситуацию на Украине. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Республики Корея.

Переговоры прошли 2 февраля. "Замглавы МИД РФ Андрей Руденко посетил Республику Корея, 2 февраля встретился с замминистра Чон Бён Воном. Они обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и международную ситуацию, включая войну на Украине", - говорится в сообщении.

Южнокорейская сторона донесла свою позицию относительно "военного сотрудничества РФ и Северной Кореи, призвала Россию к ответственному поведению". В Сеуле также попросили о содействии в обеспечении законных прав и интересов южнокорейского бизнеса и граждан на территории России.

В ходе визита Руденко встретился с первым заместителем министра иностранных дел РК Ким Хон Гюном, провел переговоры со специальным представителем МИД по проблемам Корейского полуострова Ким Гоном.

3 февраля Министерство иностранных дел Республики Корея пригласило российского посла Георгия Зиновьева на беседу из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о причинах роста напряженности на Корейском полуострове. Захарова также назвала тенденциозным заявление о том, что КНДР - единственная в мире страна, которая законодательно закрепила за собой право на превентивный ядерный удар. Зиновьев донес до Сеула российские оценки ситуации на полуострове.

В тот же день южнокорейские СМИ распространили со ссылкой на МИД Южной Кореи заявление, в котором использование термина "специальная военная операция" в отношении ситуации на Украине было названо попыткой якобы "ввести в заблуждение мировое сообщество". Посол РФ на встрече в МИД Южной Кореи подчеркнул неприемлемость подобных утверждений. 

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Южная Корея
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