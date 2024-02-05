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Военное обозрение

Ростех принял решение доработать многоцелевую управляемую ракету «Изделие 305»

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Источник изображения: topwar.ru

Легкая многоцелевая управляемая ракета "Изделие 305" полностью устраивает военных, однако работы над данным боеприпасом будут продолжены. Об этом сообщаются в Ростехе.

Новейшая управляемая ракета входит в арсенал российских ударных вертолетов, боеприпас доказал свою эффективность в ходе спецоперации, уничтожая как бронетехнику, так и инженерные цели. Несмотря на положительные отзывы, принято решение ракету улучшить. Предварительно, ракете увеличат боевую часть.

Заказчиков устраивают и дальность, и точность, и надежность изделия. Ракета проста в эксплуатации. Все, что требуется, - на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель. Точность хорошая. Причем она не зависит от дальности применения

- заявили в Ростехе.

ЛМУР входит в комплекс вооружения ударных Ка-52М и Ми-28НМ, по имеющимся данным, при общей массе в 105 кг с боевой частью в 25 кг, ракета отличается компактностью. Заявленное гарантированное поражение бронетехники или укрытий противника - 14,5 км в любое время суток и при любой погоде. Ракета уверенно поражает как инженерные цели, так и бронетехнику, включая основные боевые танки.

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  • В новости упоминаются
Продукция
Ка-52
Ми-28Н
Компании
Ростех
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