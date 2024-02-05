Ростех принял решение доработать многоцелевую управляемую ракету «Изделие 305»

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Легкая многоцелевая управляемая ракета "Изделие 305" полностью устраивает военных, однако работы над данным боеприпасом будут продолжены. Об этом сообщаются в Ростехе.
Новейшая управляемая ракета входит в арсенал российских ударных вертолетов, боеприпас доказал свою эффективность в ходе спецоперации, уничтожая как бронетехнику, так и инженерные цели. Несмотря на положительные отзывы, принято решение ракету улучшить. Предварительно, ракете увеличат боевую часть.
- заявили в Ростехе.
ЛМУР входит в комплекс вооружения ударных Ка-52М и Ми-28НМ, по имеющимся данным, при общей массе в 105 кг с боевой частью в 25 кг, ракета отличается компактностью. Заявленное гарантированное поражение бронетехники или укрытий противника - 14,5 км в любое время суток и при любой погоде. Ракета уверенно поражает как инженерные цели, так и бронетехнику, включая основные боевые танки.