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Известия.ru

Разработчик указал на хорошую точность ракет «Изделие 305» в зоне СВО

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Изделие 305
Изделие 305.
Источник изображения: РИА Новости/Валерий Мельников

Разработчик: авиаракеты «Изделие 305» показывают хорошую точность в рамках СВО

Новые российские авиационные ракеты «Изделие 305» демонстрируют хорошую точность в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом 4 февраля сообщили журналистам в компании-разработчике, холдинге «Высокоточные комплексы».

«Заказчиков устраивают и дальность, и точность, и надежность изделия. Ракета проста в эксплуатации. Всё, что требуется, — на конечном участке траектории направить ракету на нужную цель. Точность хорошая. Причем она не зависит от дальности применения», — указали в холдинге.

Кроме того, в компании отметили, то мощности боевой части хватит для поражения бронетехнику, огневых точек, зданий, комплексов противовоздушной обороны (ПВО) и артиллерийских систем противника. Также там подчеркнули, что «процесс совершенствования идет непрерывно» для «расширения возможностей или дополнительных опций».

Ранее, 27 октября, прошлого года начальник армейской авиации ВКС генерал-майор Игорь Романов сообщил, что новейшая легкая многоцелевая управляемая ракета (ЛМУР, «Изделие 305») позволяет вертолетам поражать цели противника без входа в зону работы его противовоздушной обороны.

24 августа 2023 года сообщалось, что дальность применения новейшей многоцелевой управляемой ракеты «Изделие 305» позволяет вертолетам, с которых ее выпускают, избежать ответной атаки противника. Как прокомментировал данную информацию «Известиям» ветеран боевых действий капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин, дальность применения новейшей многоцелевой управляемой ракеты «Изделие 305» позволит обезопасить экипажи и вертолеты.


Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Высокоточные комплексы
Персоны
Путин Владимир
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