Предприятия российского ОПК покажут продукцию на выставке в Эр-Рияде

Заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз - Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн представляет продукцию компании генеральному директору АО "Рособоронэкспорт" Александру Михееву и его заместителю Александру Щербинину в рамках саммита "Россия - Африка".

Москва. 4 февраля. ИНТЕРФАКС - Российские компании примут участие в Международной выставке по обороне и безопасности World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии, в экспозицию войдет боевая и транспортная авиация, бронетехника, беспилотники.

"В этом году наша экспозиция будет включать более 100 разработок - практически весь спектр современных вооружений российского производства", - заявил ранее глава "Ростеха" Сергей Чемезов, чьи слова привели в пресс-службе.

Он заявил, что государства Ближнего Востока и Северной Африки проявляют высокий интерес к вооружению и военной технике РФ, которая применялась в боевых действиях.

В преддверии выставки заместитель генерального директора АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" по внешнеэкономической деятельности Вячеслав Дзиркалн сообщил, что "представители концерна в ходе World Defense Show расскажут об эксклюзивных возможностях холдинга в области разработки, изготовления современных российских средств защиты воздушного пространства, сервисного обслуживания уже поставленной продукции, продления сроков их эксплуатации, модернизации и утилизации".

"На стенде концерна будут продемонстрированы видеоматериалы и медиапрезентации о технических возможностях производимых изделий, специалисты холдинга проведут ряд деловых встреч и переговоров", - сказал Дзиркалн.

"Рособоронэкспорт" видит интерес ряда стран Ближнего Востока к российскому оружию, которое применялось в реальных боевых действиях, заявил ранее глава компании Александр Михеев.

"Мы видим большой интерес представителей вооруженных сил и силовых структур Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока к новейшей российской оборонной продукции, прошедшей проверку в условиях современного боя. Готовы предложить партнерам уникальные форматы сотрудничества, в том числе локализацию производства российского вооружения и совместные разработки перспективных образцов", - заявлял Михеев.

В "Рособоронэкспорте" сообщали, что на выставке пройдет демонстрация натурного образца бронеавтомобиля специального назначения ЗА-СпН "Титан" с дистанционно-управляемым боевым модулем.

"В рамках деловой программы выставки "Рособоронэкспорт" планирует провести переговоры с представителями военно-политического руководства и бизнес-сообщества Саудовской Аравии, а также стран Ближнего Востока и Северной Африки. В ходе встреч предполагается обсудить дальнейшее развитие двустороннего военно-технического сотрудничества и совместные проекты по индустриальному партнерству", - сообщили в пресс-службе.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в госкорпорацию "Ростех") сообщала, что представит в столице Саудовской Аравии модернизированный транспортный самолет Ил-76МД-90А.

"Этот тяжелый транспортник является глубокой модернизацией хорошо зарекомендовавшего себя самолета Ил-76, но, несмотря на внешнее сходство, принципиально отличается от предшественника - в числе изменений усиленное крыло, выполненное по новым технологиям, двигатели ПС-90А-76, модернизированное шасси с более энергоемкой тормозной системой, новое цифровое бортовое радиоэлектронное оборудование с экранной индикацией (так называемая "стеклянная кабина"). На воздушном судне также обновлено более 70% самолетных систем и агрегатов", - сообщали в ОАК