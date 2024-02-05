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РИА Новости

На выставке NAIS-2024 в Москве "Алмаз-Антей" покажет оборудование для БПЛА

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Производство дрона
Производство дрона.
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой АО "Обуховский завод"

На выставке NAIS-2024 в Москве "Алмаз-Антей" покажет технику для интеграции БПЛА

МОСКВА, 2 фев - РИА Новости. На выставке NAIS-2024 в Москве "Алмаз-Антей" представит оборудование для аэронавигации и интеграции беспилотников в единое воздушное пространство, сообщили в концерне.

"С 6 по 7 февраля АО "Концерн ВКО "Алмаз – Антей" примет участие в XI Национальной выставке и форуме инфраструктуры гражданской авиации NAIS 2024, которые пройдут в столичном МВЦ "Крокус Экспо". На выставке холдинг продемонстрирует натурные образцы и макеты высокотехнологичного оборудования, а также инновационные решения в области аэронавигации и обеспечения работы Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации", - сказали в компании.

Там отметили, что особое внимание будет уделено достижениям концерна по разработке средств и технологий, направленных на обеспечение безопасного совместного выполнения полётов беспилотных воздушных средств и пилотируемых воздушных судов.

"Алмаз-Антей" впервые представит вниманию специалистов и гостей выставки макет бортового цифрового вычислительного модуля БЦВМ, который может устанавливаться в различных типах БПЛА и предназначен для управления ими. БЦВМ создан для унификации бортового оборудования с использованием электронной компонентной базы отечественного производства и оснащён российской операционной системой реального времени.

Концерн также продемонстрирует автоматизированную систему мониторинга использования воздушного пространства и обеспечения безопасности объектов "Безопасное небо".

Кроме того, "Алмаз-Антей" покажет цифровые сервисы, которые помогают оператору беспилотника обеспечить доступ БПЛА к использованию воздушного пространства через удобный веб-интерфейс, который позволит в автоматическом режиме направить необходимые запросы в соответствующие ведомства и службы.

"На выставке можно будет узнать о технологических решениях концерна по созданию и интеграции в систему безопасности специальных дронопортов для БПЛА-перехватчиков, которые могут оперативно и эффективно противодействовать нарушителям воздушного пространства. Дронопортами можно управлять как в ручном, так и в автоматическом режиме. В частности, концерн продемонстрирует дронопорты "Коптер-Л01-5" и "Эри-Мини", - уточнили в концерне.

Также на стенде холдинга будут представлены различные модели РЛС.

Как отметил генеральный директор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, "холдинг поставил оборудование и выполнил работы в интересах аэронавигационной системы России на сумму свыше 100 миллиардов рублей".

"Сейчас крайне важной задачей является обеспечение контроля использования БПЛА, а также интеграция отечественных беспилотных систем в единое воздушное пространство. Концерн предлагает ряд инновационных перспективных решений в этой области, при этом актуальность скорейшего внедрения представленных нами систем очевидна", – добавил Новиков.

Заместитель генерального директора по продукции для аэронавигационной системы и продукции двойного назначения "Алмаз-Антея" Дмитрий Савицкий сообщил, что "у холдинга накоплен огромный опыт по созданию различных автоматизированных систем организации воздушного движения, которые подтвердили свою высокую надежность и эффективность работы в любых условиях".

"Этот опыт необходимо максимально использовать и для решения новых технических задач, а также создания уникальных перспективных систем контроля и управления движением БПЛА", – отметил он.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Алмаз-Антей
Проекты
БПЛА
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