Российские военные успешно применили FPV-дрон «Овод». Видео запуска появилось в распоряжении «Известий» 3 февраля.

На опубликованных кадрах видно, как беспилотник залетает в проем палатки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Спустя несколько секунд аппарат взрывается.

Подробнее о ситуации на передовой смотрите в это воскресенье, 4 февраля, в «Итоговой программе с Петром Марченко» на канале РЕН ТВ в 23:00.

До этого, 1 февраля, в Минобороны РФ сообщили, что операторы FPV-дронов группировки войск «Запад» Вооруженных сил РФ уничтожили замаскированные блиндажи и живую силу ВСУ в лесополосе на купянском направлении.

Ранее, 29 января, Минобороны РФ рассказало, что российские десантники из состава группировки войск «Днепр» расчетами FPV-дронов уничтожили три моторные лодки с украинскими военными на херсонском направлении у правого берега Днепра. Оставшиеся в живых военнослужащие ВСУ, бросив своих убитых и раненых в воде и на берегу, «бежали, отказавшись от намерений по форсированию реки».

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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