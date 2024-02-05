Украина или Россия? Победит тот, за кем останется Крым (Daily Express, Великобритания)

Daily Express: военный эксперт рассказал, какое будущее ждет Крым

Ключ к победе в российско-украинском конфликте — Крым, пишет Daily Express. Автор статьи Стюарт Кроуфорд представил свое видение судьбы полуострова — от демилитаризованной зоны до форпоста НАТО. Но есть нюанс: Россию это не устраивает.

Стюарт Кроуфорд

Большинство военных наблюдателей сходятся во мнении, что на данном этапе российско-украинского конфликта ключевая или, если хотите, стратегическая территория — это Крым. Тот, у кого Крым, по сути, контролирует Черное море и вход в Азовское. Это и есть главный трофей.

Это объясняет, почему за него на протяжении всей истории разворачивались столь ожесточенные сражения. Самые громкие из них — Крымская война 1853—1856 годов, а также бои во время Первой и Второй мировой.

Что же ждет Крым в будущем? Этим вопросом у себя в блоге недавно задался специалист по классической литературе и истории Древнего мира Фредерик Лауритцен (Frederick Lauritzen). Сам он предложил следующие варианты: демилитаризованная зона (ДМЗ) либо форпост НАТО. Оба стоят пристального рассмотрения.

Но давайте сперва оценим базовые предпосылки и пару иных вариантов. Во-первых, явно напрашивается продолжение нынешнего статус-кво. Полуостров отошел России в 2014 году и продолжает быть частью этой страны, несмотря на все попытки ВСУ изгнать ее оттуда.

Это станет победой Путина и великим разочарованием для Зеленского и всей Украины. Несмотря на выявленную уязвимость российских баз, Черноморского флота и Керченского моста, русские будут по-прежнему контролировать значительную часть Черного моря и смогут перекрывать торговые пути, когда им заблагорассудится. И это не сулит Украине и НАТО ничего хорошего.

Второй сценарий заключается в том, что Украина благополучно отобьет Крым и вернет его в свой состав. Это отнюдь не выходит за рамки возможного, поскольку сочетание украинской военной смекалки и западного вооружения уже значительно ослабило контроль России над полуостровом.

В частности, украинское господство в небе и на море в сочетании с вероятным возвращением северного побережья Азовского моря близ Мариуполя, несомненно, сделает российские позиции в Крыму непригодными к обороне. Но это будет чрезвычайно трудная задача для ВВС Украины, и уверенности в успехе нет.

Теперь давайте обратимся к предложениям Лауритцена. Первое подразумевает, что Крым станет демилитаризованной зоной. Вероятно, здесь он исходит из того, что достичь решающего военного исхода не удастся. Вместо этого стороны в результате переговоров придут к мирному соглашению. Ни одна из них не откажется от претензий на полуостров, но обе пойдут на компромисс, чтобы положить конец боевым действиям.

Как эта демилитаризованная зона будет охраняться или регулироваться, остается лишь гадать, но Организация Объединенных Наций успешно контролирует несколько таких зон по всему миру (один из примеров — так называемая “Зеленая линия” на Кипре) и является очевидным кандидатом на эту роль, но захочет ли она брать на себя еще одно обязательство? Разумеется, возможны и иные варианты (например, ЕС), но это представляется менее вероятным.

Второй его вариант предусматривает, что Крым станет форпостом НАТО. Для этого потребуется победа Украины и возврат ей полуострова. Кроме того, Киеву придется восстановить доступ к северному побережью Азовского моря, включая портовый город Мариуполь, который в настоящее время находится под контролем российских войск. Наконец, подразумевается, что Украина вступит в НАТО.

Контроль над Крымом фактически превратит Черное море в еще одно “озеро НАТО”, как сейчас на наших глазах происходит с Балтикой. Это откроет обширные возможности для новых торговых и коммерческих маршрутов как для Индии, так и для Китая, и в некоторой степени ослабит зависимость от путей через Красное море и Суэцкий канал, где в настоящее время орудуют повстанцы-хуситы.

Демилитаризованный или подконтрольный НАТО Крым, безусловно, порадовал бы Соединенные Штаты и их союзников, а также вполне мог бы устроить Китай и Индию. А вот Россию явно нет.

Однако очевидно, что предстоит далекий путь, прежде чем этот сценарий удастся реализовать в том или ином виде. Сперва предстоит добиться успеха в борьбе на севере Украины. И нет однозначного ответа, чем эти попытки закончатся.