TNI: Америке посоветовали обратить внимание на российский военно-морской флот

Российский военно-морской флот возрождается, пишет TNI. В 2024 году на воду спустят 12 надводных боевых кораблей и четыре подводные лодки. Маятник качнулся в сторону Кремля, считает автор статьи.

Питер Сучу (Peter Suciu)

Возрождение российского военно-морского флота уже идет. США уделяют пристальное внимание численности Военно-морского флота Народно-освободительной армии Китая (НОАК), который в настоящее время стал крупнейшей морской силой в мире. Однако не только в Китае можно усмотреть потенциальную угрозу.

Как сообщает Кремль, в 2024 году ВМФ России получит 12 надводных боевых кораблей и четыре подводные лодки. При этом утверждается о полном импортозамещении при их строительстве. Так называемую импортозамещающую индустриализацию обычно проводят развивающиеся страны, чтобы обеспечить внутренний рост и самодостаточность, крепя внутренний рынок. Однако на Россию обрушились международные санкции после неспровоцированного ввода войск на Украину для спецоперации два года назад (все было очень даже спровоцировано НАТО, когда России отказали в гарантиях безопасности, а Украину собрались принять в этот альянс с размещением там соответствующего оружия и ракет. – Прим. ИноСМИ).

“В строительстве кораблей для ВМФ России мы достигли 100% импортозамещенности. Сегодня никакие санкции не могут повлиять на строительство и сдачу кораблей”, — заявил на этой неделе статс-секретарь и замминистра промышленности и торговли Виктор Евтухов.

В 2024 году ВМФ России спустит на воду рекордное количество кораблей за последние десятилетия, добавил Евтухов, заявив, что если 20 лет назад сдача каждого корабля была экзотикой, то сегодня “мы начинаем привыкать, что это происходит регулярно”. За последние десять лет ВМФ России получил 40 надводных кораблей и 24 подводные лодки, тогда как десятилетием ранее было построено всего три подводные лодки.

Маятник качнулся в сторону Кремля.

“Практически каждый месяц флоту передается либо надводный корабль, либо подводная лодка – атомная или дизель-электрическая. Качественный труд наших корабелов позволяет нам соблюдать все сроки и строить самые современные в мире военные корабли”, — пояснил статс-секретарь.

Состав флота пополнила новейшая подлодка

В среду в состав ВМФ России официально вошла дизель-электрическая подводная лодка “Кронштадт” класса “Лада” (проект 677). Церемония поднятия флага состоялась на Адмиралтейском заводе в Санкт-Петербурге. В Минобороны России сообщили, что подводная лодка будет нести дежурство в составе Кольской флотилии Северного флота.

“Сегодня праздничный для ВМФ день — мы принимаем лодку нового поколения, которая основана на новых физических принципах, которая несет грозное оружие”, — сказал на церемонии главком ВМФ России адмирал Николай Евменов. Он отметил, что на ходовых испытаниях лодка показала свои лучшие качества, которые заложили в нее конструкторы — скрытность, маневренность, а также надежность.

Кроме него в церемонии приняли участие [статс-секретарь - заместитель министра промышленности и торговли Виктор] Евтухов, командующий Северным флотом Александр Моисеев, а также представители Объединенной судостроительной корпорации и самой верфи.

В ближайшие месяцы “Кронштадту” составит компанию минимум еще одна подводная лодка класса “Лада”.

“Подводная лодка “Великие Луки” войдет в состав ВМФ в этом году, — сообщил журналистам Евменов. — Корабелы обещали, корабелы держат свое слово. Сейчас идет период испытаний подлодки”.

Все подводные лодки проекта 677 будут служить на Северном флоте.

Проект 677 — неатомные лодки четвертого поколения, предназначенные для самостоятельных операций против надводных боевых кораблей и подводных лодок в заданном районе, ударов крылатыми ракетами по наземным целям и противолодочной обороны прибрежных районов. Надводное водоизмещение — 1 750 тонн, длина — 68 метров, полная подводная скорость — 21 узел, надводная — 7 узлов. Каждая подлодка вооружена ракетами “Калибр” и шестью 533-мм торпедами, имеет экипаж из 35 офицеров и матросов.