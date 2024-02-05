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Китай вывел на орбиту первый в мире спутник с ИИ

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Запуск ракеты «Цзелун-3»
Запуск ракеты «Цзелун-3».
Источник изображения: Gettyimages.ru

Китай успешно вывел на орбиту коммерческий спутник с искусственным интеллектом (ИИ). Об этом сообщает телеканал CGTN.

Запуск ракеты «Цзелун-3», которая перевозила девять спутников, состоялся в 11:06 по местному времени (6:06 по Москве). В числе спутников был аппарат «Жунпяо», имевший поддержку ИИ. По словам журналистов, это первый в мире подобный коммерческий спутник.

«Жунпяо» был разработан компанией Guoxing Aerospace Technology. Он будет работать с алгоритмом Synaesthesia Fusion. Также аппарат имеет возможность выступать в качестве удаленной интегрированной платформы для будущих коммуникационных сетей.

Для ракет-носителей «Цзелун-3» это был третий запуск. В ходе первого в декабре 2022 года ракета была запущена с корабля в Желтом море и вывела на орбиту 14 спутников. Второй запуск состоялся в декабре 2023 года.

В начале февраля стало известно, что китайская миссия Chang’e 7 попробует высадиться возле лунного кратера Шеклтон раньше США. Преимуществом этого района является исключительно длительный период освещения Солнцем.

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