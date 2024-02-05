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ТАСС

Китай запустил 11 спутников одной ракетой-носителем

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Пуск ракеты Long March 2C
Пуск ракеты Long March 2C.
Источник изображения: thedrive.com

Это 508-й пуск ракеты серии Long March

ПЕКИН, 3 февраля. /ТАСС/. Китай запустил на орбиту группу из 11 спутников Geely-02 constellation одной ракетой-носителем.

Пуск, передает агентство Xinhua, произведен с космодрома Сичан в юго-западной провинции Сычуань ракетой-носителем Long March 2C (Changzheng 2C, "Великий поход-2-си") в 07:37 по пекинскому времени (02:37 мск). Спутники выведены на заданную орбиту, говорится в сообщении.

Это 508-й пуск ракеты серии Long March.

Спутники Geely-02 constellation, отмечается в сообщении, могут обслуживать пользователей по всему миру, предоставляя интегрированные технологии связи, навигации и дистанционного зондирования, поддерживая такие области, как автоматизированное вождение и интеллектуальное сетевое подключение. 

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Страны
Китай
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