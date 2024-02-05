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Военное обозрение

Американская пресса: Киев пытается компенсировать недостаток боеприпасов массовым производством дронов

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Источник изображения: topwar.ru

Украинские власти пытаются компенсировать нарастающий недостаток артиллерийских боеприпасов, наращивая производство беспилотников.

Как сообщает американское издание The Wall Street Journal, киевский режим планирует обеспечить свою армию миллионом дронов, произведенных на Украине. При этом, опасаясь ударов по цехам предприятий, на которых изготавливаются беспилотники, производство осуществляется на маленьких рассредоточенных предприятиях.

Американская газета отмечает, что украинские производители беспилотники вынуждены налаживать изготовление своей продукции в маленьких цехах, на которых работает максимум несколько десятков сотрудников в одном здании. При этом значительная часть комплектующих изготавливается посредством печати на 3D-принтерах.

Каждое такое предприятие в среднем способно выпускать по три тысячи единиц готовой продукции, однако некоторые из них наращивают производство до 10 тысяч FPV-дронов в месяц. В настояще время на Украине производится 62 вида беспилотников. Дроны также постоянно модернизируются для повышения дальности полета, увеличения максимальной нагрузки и усиление защищенности от воздействия систем РЭБ.

Однако, подобный формат производства дронов на маленьких предприятиях полукустарным способом накладывает существенные ограничения на совокупные объемы выпускаемой продукции. В то же время в России налажено полноценное крупносерийное производство беспилотников всех типов, что позволило за последнее резко нарастить объемы выпуска.

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Россия
США
Украина
Проекты
БПЛА
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