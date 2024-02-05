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Военное обозрение

Президент Ирана: после запуска 11 спутников страна вошла в десятку ведущих космических держав мира

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Источник изображения: topwar.ru

После запуска иранцами 11 спутников их страна вошла в десятку ведущих космических держав мира. Разработка и запуск Ираном отечественных космических аппаратов сорвали планы недоброжелателей изолировать Исламскую Республику.

Такое заявление сделал президент Ирана Эбрахим Раиси в своей речи на конференции в Тегеране, посвященной Национальному дню космических технологий.

Говоря об одиннадцати спутниках, глава государства имел в виду запуски, произведенные иранцами за время его пребывания на президентской должности. Раиси отметил, что успехи Исламской Республики в космонавтике способствовали преодолению западных санкций и срыву попыток международной изоляции государства.

Президент заявил, что космические технологии помогают Ирану добиваться успехов в сельском хозяйстве, управлять водными и природными ресурсами, находить месторождения полезных ископаемых, обеспечивать безопасность границ.

Во время посещения Раиси выставки космической промышленности иранские ученые проинформировали его о последних достижениях в данной отрасли. Среди них стоит назвать спутники Zafar-2 и Nahid-2, а также космический буксир Saman-1, предназначенный для переброски спутников с одних орбит на другие.

Днем ранее Эбрахим Раиси посетил выставку ВМС Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в иранской провинции Хормозган. Делясь впечатлениями, он заявил, что поражен военным и научным потенциалом своей страны.

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Иран
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