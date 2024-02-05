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Интерфакс-АВН

В Кремле отмечают сохраняющееся враждебное отношение США к России

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Московский Кремль
Московский Кремль.
Источник изображения: © РИА Новости / Наталья Селиверстова

США провоцируют Украину на продолжение войны

Москва. 3 февраля. ИНТЕРФАКС - США провоцируют Киев на продолжение войны и сохраняют враждебное отношение к России, но Москва начеку, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В интервью программе "Москва. Кремль. Путин" телеканала "Россия-1" (ВГТРК), фрагмент которого у себя в телеграм-канале выложил журналист Павла Зарубину, Песков прокомментировал заявление заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд, которая посетила Киев с визитом.

"Как правило, приезд Виктории Нуланд в Киев добром не кончается. Это мы помним по 2014 году, когда она пирожки раздавала", - сказал он.

Нуланд заявила, что "господина Путина ждут милые сюрпризы на поле боя и Украина в этом году добьется очень серьезного успеха".

"Что касается сюрпризов, да, Соединенные Штаты, являясь прямым участником этого конфликта и повышая степень своей прямой вовлеченности в этот конфликт, провоцируют киевский режим на продолжение войны. Это никоим образом не может повлиять на исход специальной военной операции. Все цели будут достигнуты", - отметил Песков.

При этом он добавил, что "американцы делают больнее украинцам, американцы делают так, чтобы больше украинцев погибало, это делают именно американцы, и они должны это понимать".

"Американцы сейчас чудесным образом пытаются финансовое бремя переложить на европейцев, европейцы уже взяли на себя обязательства по 50 млрд евро, посмотрим, как дальше американцы будут выкручиваться так, чтобы самим ничего не тратить, только зарабатывать. Но в любом случае они сохраняют свое враждебное отношение к нашей стране во всех проявлениях", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

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Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
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