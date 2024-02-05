Атомную подлодку «Князь Пожарский» вывели из эллинга в Северодвинске

В Северодвинске на Севмаше 3 февраля состоялась торжественная церемония вывода из эллинга и спуска на воду атомного подводного крейсера (АПК) «Князь Пожарский» проекта «Борей-А», передает корреспондент «Известий» Леонид Китрарь.

Мероприятие прошло под руководством главнокомандующего Военно-морским флотом (ВМФ) РФ адмирала Николая Евменова. Кроме того, в церемонии приняли участие представители руководства Архангельской области, Северодвинска, Объединенной судостроительной корпорации и промышленности. Старт выводу крейсера из эллинга дал гендиректор Севмаша Михаил Будниченко.

По словам Евменова, данная церемония в очередной раз подтверждает курс на укрепление и развитие стратегических ядерных сил. Данный АПК воплотил в себе самые передовые технологические решения, а также опыт и традиции отечественного подводного кораблестроения, он усилит боевой потенциал ВМФ, добавил он.

После вывода из эллинга «Князь Пожарский» пройдет заводские ходовые и государственные испытания. Их обеспечат экипаж корабля, сдаточная команда Севмаша, военное представительство, Беломорская военно-морская база. После того как все испытания будут пройдены, станет известна дата приема АПК в состав ВМФ.

«Экипаж прошел все виды обучения и сейчас вместе с заводчанами в установленный срок подготовит корабль к приему в боевой состав ВМФ», — указал Евменов.

Ранее в этот день главком ВМФ проверил ход работ на предприятиях «Звездочка» и «Севмаш» в Северодвинске. Он заслушал доклады глав предприятий по выполнению плана гособоронзаказа в сфере судоремонта и атомного подводного кораблестроения страны.

До этого, 31 января, российскому флоту передали дизель-электрическую подводную лодку проекта 677 «Кронштадт», построенную на Адмиралтейских верфях. Она войдет в состав Северного флота, как и вся серия подлодок проекта 677. Данная подводная лодка предназначена для борьбы с подлодками и кораблями противника, обороны военно-морских баз, береговых и морских коммуникаций и разведывательной деятельности на коммуникациях противника. Подлодки этого проекта вооружены ракетными комплексами «Калибр».