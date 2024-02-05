Постройка боевых кораблей на северокорейском судостроительном предприятии в Нампхо

Оригинал взят у коллеги imp_navigator в Визит Ким Чен Ына на судоверфь в Нампхо

Достраиваемый еще один сторожевой корабль типа Amnok, там похоже сменили артиллерийскую установку на копию 76-мм OTO Melara, как у иранских легких фрегатов.

Генеральный секретарь ТПК, Председатель государственных дел КНДР уважаемый товарищ Ким Чен Ын руководил на месте делами Нампхоской судостроительной верфи.

Его сопровождали кадры ЦК ТПК Чо Ён Вон, Ли Иль Хван, Чо Чхун Рён, Пак Чон Чхон, Чон Хён Чхор, О Су Ён, Ким Чон Сик и командующий ВМС КНА адмирал флота Ким Мён Сик.

Уважаемого товарища Ким Чен Ына встретили на месте ответственные работники судостроительной верфи.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын, осматривая разные производственные процессы и место судостроения, подробно ознакомился с общим положением и уровнем технической оснащенности судоверфи.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын упомянул, что на гордом пути развития судоверфи оставлены бессмертные заслуги великого вождя и великого Полководца в руководстве. Судостроительная верфь в прошлые времена построила разновидные суда, в том числе многие боевые корабли, крупные грузовые суда, землечерпалки и рыболовные суда, тем самым внес большой вклад в защиту морского суверенитета страны, развитие морского транспорта и морского промысла, - сказал он.

И подчеркнул, что должны неизменно продолжаться бесценная история и традиция судоверфи, которая развилась и укрепилась как крупнейшая база судостроения в ходе долгой практической борьбы за претворение в жизнь политики партии в области оборонной промышленности и политики в области судостроительной промышленности.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын отметил, что судостроительный завод Нампхо берет на себя большую и важную задачу в развитии судостроительной промышленности и укреплении ВМС страны, выдвинув перед судостроительным заводом революционный боевой курс на открытие новой эпохи судостроительной промышленности.

Товарищ Ким Чен Ын сказал, что сегодня для надежной защиты суверенного права страны на морях и ускорения подготовки к войне укрепление ВМС является самым важным вопросом, а это требует от области судостроительной промышленности свершения нового скачка в развитии и укрепления своей материально-технической базы. Модернизация судостроительной промышленности страны в соответствии с велением нового века служит важной гарантией, предпосылкой для претворения в жизнь линии нашей партии на оборонно-экономическое строительство, - отметил он.

Товарищ Ким Чен Ын подчеркнул, что эта судостроительная верфь, которая является надежной крупнейшей базой военного судостроения страны и гордится замечательной историей опоры на собственные силы, естественно, должен быть примером и играть ведущую роль в претворении в жизнь нового курса партии на заметное развитие судостроительной промышленности.

Товарищ Ким Чен Ын отметил, что Нампхоская судоверфь должна активно ускорять модернизацию технических процессов постройки суда, прилагать дальнейшие усилия к работе по установлению культуры производства и быта и непрерывно улучшать условия материально-культурной жизни коллектива.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын получил подробный доклад о ходе построения разновидных кораблей, которое постановил VIII партсъезд, и подготовке к выполнению нового огромного плана.

Товарищ Ким Чен Ын ознакомился с текущими работами верфи, включая технологию судостроения, проектирование, подкрепление производственной мощности и обеспечение материалов и кооперативной продукции, и решил встающие вопросы. И распорядился упорно продвигать запланированные работы по судостроению и обязательно выполнить их в период пятилетки.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын осветил направление для дальнейшего укрепления материально-технического фундамента судоверфи в соответствии с важным требованием для энергичного стимулирования перспективного развития судостроительной промышленности и принял важные меры.

Уважаемый товарищ Ким Чен Ын сказал, что партийцы и рабочий коллектив Нампхоской судоверфи имеют блестящую боевую традицию, что во все годы революции ярко проявляли последовательный дух самоотверженного претворения в жизнь и боевой дух опоры на собственные силы и преданно поддерживали оборонную политику, экономическую политику партии. Они должны в авангарде непременно, последовательно осуществлять замысел нашей партии, намеревающейся открыть новый период бурного развития в укреплении чучхейских ВМС, - еще раз подчеркнул он.

Товарищ Ким Чен Ын выразил надежду, что рабочие судостроительной верфи с безграничной преданностью партии и революции, чувством патриотизма будут сторицею повышать способность, которую никто не может игнорировать, и упорную исполнительность, чтобы на мировом уровне безупречно построить главные боевые корабли, которые являются намерением и решением нашей партии.

Все партийцы и труженики Нампхоской судостроительной верфи преисполнены решимостью с честью выполнять ведущую, авангардную роль на пути самоотверженного претворения в жизнь намеченного ЦК партии курса на развитие судостроительной промышленности в новую эпоху, в сердцах храня большое доверие товарища Ким Чен Ына, который выдвинул их на передовую линию торжественной борьбы за укрепление и развитие судостроительной промышленности и чучхейских ВМС страны и внушил им новую веру и бодрость.

ЦТАК

Строящаяся серия каких-то кораблей поменьше..