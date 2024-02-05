Новая партия Javelin поставлена на Украину из Эстонии

Taллин. 3 февраля. ИНТЕРФАКС/BNS - Переданные Эстонией противотанковые ракеты Javelin прибыли на Украину, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на министерство обороны Эстонии.

По их данным, последний пакет помощи включает в себя, помимо большого количества противотанковых ракет Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, различные наземные и водные транспортные средства, а также водолазное оборудование.

Точное количество поставленного вооружения не разглашается по соображениям безопасности. Стоимость пакета составляет около 80 млн евро.