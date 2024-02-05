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Интерфакс-АВН

Новая партия Javelin поставлена на Украину из Эстонии

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Противотанковые ракетные комплексы американского производства Javelin
Противотанковые ракетные комплексы американского производства Javelin.
Источник изображения: РИА Новости/Министерство обороны РФ

Taллин. 3 февраля. ИНТЕРФАКС/BNS - Переданные Эстонией противотанковые ракеты Javelin прибыли на Украину, сообщает Rus.Postimees со ссылкой на министерство обороны Эстонии.

По их данным, последний пакет помощи включает в себя, помимо большого количества противотанковых ракет Javelin, пулеметы, боеприпасы для стрелкового оружия, различные наземные и водные транспортные средства, а также водолазное оборудование.

Точное количество поставленного вооружения не разглашается по соображениям безопасности. Стоимость пакета составляет около 80 млн евро.

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  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Эстония
Продукция
Javelin ПТРК
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