Войти
ТАСС

Задачи эксперимента "Взаимодействие-2" расширили для подготовки к межпланетным полетам

141
0
0
Космонавт Роскосмоса, спецкор ТАСС на МКС Олег Кононенко
Космонавт Роскосмоса, спецкор ТАСС на МКС Олег Кононенко.
Источник изображения: Сергей Савостьянов/ ТАСС

Постановщиком эксперимента является Институт медико-биологических проблем РАН

МКС, 3 февраля. /ТАСС/. Задачи нового этапа эксперимента "Взаимодействие" расширены в связи с необходимостью прогнозирования эффективности взаимодействия космонавтов в условиях автономных межпланетных полетов, передает спецкор ТАСС на Международной космической станции (МКС), командир отряда космонавтов Роскосмоса Олег Кононенко.

Постановщиком эксперимента "Взаимодействие-2" является Институт медико-биологических проблем (ИМБП) РАН. "Задачи нового этапа эксперимента расширены в связи с необходимостью разработки новых технологий оценки и прогнозирования эффективности взаимодействия космонавтов в условиях автономных межпланетных полетов", - сказал Кононенко.

По его словам, на первом этапе эксперимента главными были задачи определения влияния культурных различий на сплоченность и совместную работу экипажа МКС. "Дополнительно к изучению динамики ценностей профессиональной культуры и сплоченности, теперь изучаются и успешность совместного выполнения модельной операторской деятельности, и влияние общей двигательной активности, и качества сна на эффективность совместной работы", - подчеркнул космонавт.

Также Кононенко сообщил, что для реализации новых задач специалистами ИМБП РАН была разработана и поставлена на МКС новая научная аппаратура. "Это бортовые комплекты "Гомеостат" и "Актиграф". Комплект "Гомеостат" представляет собой реализацию на базе беспроводных технологий классической методики "Гомеостат", разработанного учеными ИМБП РАН еще в 60-е годы специально для оценки совместимости космических экипажей. И наш экипаж оказался первым, кто начал выполнять новый этап эксперимента", - заявил спецкор ТАСС.

Кононенко уточнил, что для регистрации общей двигательной активности используется актиграф с доработанным специально для МКС программным обеспечением, который носится непрерывно на неведущей руке в течение не менее 36 часов. "Надеваются актиграфы накануне сеанса проведения методики "Гомеостат", который выполняется ежемесячно", - добавил Кононенко. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Компании
Роскосмос
Проекты
МКС
Похожие новости
15.03.2023
ЦНИИмаш выявил свыше 16 тыс. сближений МКС и спутников РФ с опасными объектами в 2022 году
23.02.2023
В Роскосмосе заявили, что у "Союза МС-23" будет несколько попыток автоматической стыковки
20.02.2023
Совет главных конструкторов рекомендовал назначить запуск "Союза МС-23" на 24 февраля
22.01.2021
NASA планирует сократить свои представительства в РФ
20.02.2019
Роскосмос подписал новый контракт на полет двух космических туристов к МКС
18.02.2019
Рогозин допустил перенос первого в 2019 году пилотируемого пуска к МКС
09.09.2013
МАКС-2013 – рабочая площадка, а не ярмарка тщеславия
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 00:50
  • 59026
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.02 18:06
  • 29
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.02 14:38
  • 1
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом
  • 04.02 12:26
  • 1
Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели (infoBRICS, Китай)
  • 04.02 10:01
  • 396
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.02 09:03
  • 1
Какие уроки Пентагон извлек из СВО
  • 04.02 01:29
  • 2
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 03.02 21:11
  • 249
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 13:47
  • 3
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 03.02 13:36
  • 2
СВО и Пятая колонна
  • 03.02 08:10
  • 1
Приближается горячая Третья мировая война?
  • 03.02 03:56
  • 1
Steadfast Defender-2024: подготовка к войне
  • 02.02 15:27
  • 1
Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим до середины февраля
  • 02.02 03:37
  • 1
О Черном море в свете СВО
  • 02.02 02:10
  • 8
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками