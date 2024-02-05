В Северодвинске спустили на воду АПЛ "Князь Пожарский"

Церемония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера "Князь Пожарский" проекта "Борей-А" на заводе "Севмаш" в Северодвинске.

Главком Евменов: АПЛ "Князь Пожарский" усилит боевой потенциал ВМФ России

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Атомный подводный ракетный крейсер "Князь Пожарский" усилит боевой потенциал Военно-морского флота РФ, главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

Об этом он сказал в ходе церемонии спуска на воду данной подлодки - четвёртой АПЛ проекта "Борей-А", состоявшейся на заводе "Севмаш" (Северодвинск).

"Церемония, которую мы сегодня провели, ещё раз подтверждает курс на укрепление и развитие морских стратегических ядерных сил, которым мы неуклонно следуем во имя гарантированного обеспечения безопасности государства. ВМФ России получает в свой состав надёжные и современные подводные лодки, при проектировании и строительстве которых учитывались те вызовы, которыми характеризуется обстановка в Мировом океане", - цитирует Евменова пресс-служба Минобороны РФ.

Главком подчеркнул, что "Князь Пожарский" воплотил в себе самые передовые технологические решения, опыт и традиции отечественного подводного кораблестроения.

"Крейсер наглядно демонстрирует результат их важнейшей работы, которая позволяет идти в ногу со стремительным развитием научно-технического прогресса и по целому ряду направлений опережать его", - отметил Евменов.

Церемония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера "Князь Пожарский" проекта "Борей-А" на заводе "Севмаш" в Северодвинске Источник изображения: © Фото : ВМФ РФ

Он подчеркнул, что "вооружение АПК "Князь Пожарский", технические характеристики крейсера позволят ему эффективно выполнять все задачи по предназначению, экипаж прошёл комплексную подготовку и будет гордиться службой на этой подводной лодке".

После вывода из эллинга подлодка пройдет заводские ходовые и государственные испытания, их обеспечат экипаж корабля, сдаточная команда Севмаша, военное представительство, Беломорская Военно-морская база. После всех этапов испытаний, будет определена дата, когда АПК "Князь Пожарский" будет принят в состав ВМФ РФ.

Как и другие корабли 4 поколения, АПЛ "Князь Пожарский" составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

Церемония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера "Князь Пожарский" проекта "Борей-А" на заводе "Севмаш" в Северодвинске Источник изображения: © Фото : ВМФ РФ

На Севмаше построены и несут службу в составе ВМФ три атомных подводных крейсера проекта "Борей" ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") и четыре АПЛ проекта "Борей-А" ("Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III"). На разных стадиях строительства находятся серийные атомные подводные крейсеры "Дмитрий Донской" и "Князь Потёмкин".

"Князь Пожарский" является четвертой серийной АПЛ проекта "Борей-А". Крейсер заложен на АО "ПО "Севмаш" 23 декабря 2016 г. Проектантом АПРК является Санкт-Петербургское центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин". АПЛ "Князь Пожарский" относится к четвертому поколению подводных атомоходов. АПК оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения.