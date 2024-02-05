Войти
РИА Новости

В Северодвинске спустили на воду АПЛ "Князь Пожарский"

132
0
0
Церемония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера "Князь Пожарский" проекта "Борей-А" на заводе "Севмаш" в Северодвинске
Церемония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера "Князь Пожарский" проекта "Борей-А" на заводе "Севмаш" в Северодвинске.
Источник изображения: © Фото : ВМФ РФ

Главком Евменов: АПЛ "Князь Пожарский" усилит боевой потенциал ВМФ России

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Атомный подводный ракетный крейсер "Князь Пожарский" усилит боевой потенциал Военно-морского флота РФ, главком ВМФ адмирал Николай Евменов.

Об этом он сказал в ходе церемонии спуска на воду данной подлодки - четвёртой АПЛ проекта "Борей-А", состоявшейся на заводе "Севмаш" (Северодвинск).

"Церемония, которую мы сегодня провели, ещё раз подтверждает курс на укрепление и развитие морских стратегических ядерных сил, которым мы неуклонно следуем во имя гарантированного обеспечения безопасности государства. ВМФ России получает в свой состав надёжные и современные подводные лодки, при проектировании и строительстве которых учитывались те вызовы, которыми характеризуется обстановка в Мировом океане", - цитирует Евменова пресс-служба Минобороны РФ.

Главком подчеркнул, что "Князь Пожарский" воплотил в себе самые передовые технологические решения, опыт и традиции отечественного подводного кораблестроения.

"Крейсер наглядно демонстрирует результат их важнейшей работы, которая позволяет идти в ногу со стремительным развитием научно-технического прогресса и по целому ряду направлений опережать его", - отметил Евменов.

Церемония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера "Князь Пожарский" проекта "Борей-А" на заводе "Севмаш" в Северодвинске

Источник изображения: © Фото : ВМФ РФ

Он подчеркнул, что "вооружение АПК "Князь Пожарский", технические характеристики крейсера позволят ему эффективно выполнять все задачи по предназначению, экипаж прошёл комплексную подготовку и будет гордиться службой на этой подводной лодке".

После вывода из эллинга подлодка пройдет заводские ходовые и государственные испытания, их обеспечат экипаж корабля, сдаточная команда Севмаша, военное представительство, Беломорская Военно-морская база. После всех этапов испытаний, будет определена дата, когда АПК "Князь Пожарский" будет принят в состав ВМФ РФ.

Как и другие корабли 4 поколения, АПЛ "Князь Пожарский" составит основу морских стратегических ядерных сил России на ближайшие десятилетия.

Церемония спуска на воду атомного подводного ракетного крейсера "Князь Пожарский" проекта "Борей-А" на заводе "Севмаш" в Северодвинске

Источник изображения: © Фото : ВМФ РФ

На Севмаше построены и несут службу в составе ВМФ три атомных подводных крейсера проекта "Борей" ("Юрий Долгорукий", "Александр Невский" и "Владимир Мономах") и четыре АПЛ проекта "Борей-А" ("Князь Владимир", "Князь Олег", "Генералиссимус Суворов", "Император Александр III"). На разных стадиях строительства находятся серийные атомные подводные крейсеры "Дмитрий Донской" и "Князь Потёмкин".

"Князь Пожарский" является четвертой серийной АПЛ проекта "Борей-А". Крейсер заложен на АО "ПО "Севмаш" 23 декабря 2016 г. Проектантом АПРК является Санкт-Петербургское центральное конструкторское бюро морской техники "Рубин". АПЛ "Князь Пожарский" относится к четвертому поколению подводных атомоходов. АПК оснащен современными комплексами ракетного и торпедного оружия, навигации, радиотехнического и гидроакустического вооружения.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Александр Невский
Владимир Мономах
Дмитрий Донской
Князь Владимир
Юрий Долгорукий
Компании
Минoбороны РФ
Севмаш
Проекты
955 Борей
Ядерный щит
Похожие новости
02.01.2023
Ввод в строй АРПКСН «Генералиссимус Суворов» и вывод из эллинга АРПКСН «Император Александр III»
18.01.2021
Уплывут в прошлое: к концу десятилетия ВМФ радикально обновится
20.03.2018
Подводные силы ВМФ: океанская многоцелевая система
03.11.2016
"Князья" подводного флота России
02.12.2014
С "Булавой" на плечах
23.12.2013
Ракетоносец на выданье
02.10.2013
«Булава»: врожденные дефекты
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 05.02 00:50
  • 59026
США отреагировали на начало российских военных маневров у границ Украины
  • 04.02 18:06
  • 29
Россия использует пропаганду как средство войны против Запада - британский генерал
  • 04.02 14:38
  • 1
Установку «Комар» для борьбы с морскими дронами впервые покажут за рубежом
  • 04.02 12:26
  • 1
Несколько типов новейшего оружия НАТО уничтожено на Украине с прошлой недели (infoBRICS, Китай)
  • 04.02 10:01
  • 396
Израиль "готовился не к той войне" — и оказался уязвим перед ХАМАС
  • 04.02 09:03
  • 1
Какие уроки Пентагон извлек из СВО
  • 04.02 01:29
  • 2
Битва за Арктику: экспансия началась
  • 03.02 21:11
  • 249
Космонавтика Илона Маска
  • 03.02 13:47
  • 3
ИИ - как самое современное и совершенное оружие, созданное человеком
  • 03.02 13:36
  • 2
СВО и Пятая колонна
  • 03.02 08:10
  • 1
Приближается горячая Третья мировая война?
  • 03.02 03:56
  • 1
Steadfast Defender-2024: подготовка к войне
  • 02.02 15:27
  • 1
Японский лунный модуль SLIM перешел в спящий режим до середины февраля
  • 02.02 03:37
  • 1
О Черном море в свете СВО
  • 02.02 02:10
  • 8
«Будут доминировать на Черном море»: ВСУ готовятся сражаться с ВМФ РФ подводными беспилотниками