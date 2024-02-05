Что известно о подводных лодках проекта 955 "Борей"

В Северодвинске 3 февраля 2024 года состоялась торжественная церемония вывода из эллинга строящегося атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Князь Пожарский"

ТАСС-ДОСЬЕ. 3 февраля 2024 года в Северодвинске Архангельской области состоялась торжественная церемония вывода из эллинга строящегося для Военно-морского флота (ВМФ) России атомного подводного ракетного крейсера стратегического назначения "Князь Пожарский" проекта 09552 (шифр "Борей-А"). ТАСС подготовил материал о кораблях этой серии.

Основные сведения

Подводные лодки "Борей" (проекты 09550, 09551, 09552) - серия российских ракетных подводных крейсеров стратегического назначения (РПКСН). Атомные субмарины четвертого поколения разработаны в Центральном конструкторском бюро морской техники "Рубин" (Санкт-Петербург) под руководством главного конструктора Владимира Здорнова. Предназначены для замены предыдущих серий подводных лодок - 941 "Акула" (в составе ВМФ с 1981 года) и 667БДРМ "Дельфин" (с 1984 года). Строительством "Бореев" занимается АО "Производственное объединение "Северное машиностроительное предприятие" ("Севмаш", Северодвинск, Архангельская область), входящее в АО "Объединенная судостроительная корпорация" (ОСК).

Особенности конструкции, характеристики

"Борей" - двухкорпусная подводная лодка: экипаж, реактор, турбины, ракетные шахты, другие важнейшие системы и механизмы находятся в прочном корпусе, способном выдерживать большое давление воды; снаружи находится "легкий" корпус, придающий субмарине обтекаемую форму.

Субмарина оснащена одновальной паротурбинной атомной энергетической установкой мощностью около 50 тыс. лошадиных сил, разработанной в ОКБМ им. И. И. Африкантова (Нижний Новгород).

По данным "Севмаша", каждый "Борей" состоит из 1 300 000 узлов и механизмов, для строительства одной лодки требуется 17 000 тонн металла, общая протяженность трубопроводов и кабельных трасс достигает 109 и 600 км соответственно. Корпус подлодки покрывают порядка 10 000 резиновых пластин.

Вооружение

Корабль вооружен ракетным комплексом Д-30 (пусковые установки межконтинентальных баллистических ракет "Булава"), оснащен торпедными аппаратами. По первоначальному проекту 09550 "Бореи" должны были быть вооружены ракетами Р-39УТТХ "Барк" разработки Государственного ракетного центра им. В. П. Макеева (Миасс, Челябинская область). Однако после серии неудачных испытаний работы по этому комплексу были прекращены, а проект субмарины модифицировали под ракету "Булава", созданную в Московском институте теплотехники.

Список кораблей

Планируется построить не менее десяти РПКСН этого типа. По состоянию на декабрь 2023 года флоту сданы семь субмарин.

"Юрий Долгорукий" (заводской номер 201) - заложен 2 ноября 1996 года по проекту 09550. Из-за недостатка финансирования и необходимости переоборудования под ракеты "Булава" (пр. 09551) формирование прочного корпуса было завершено лишь спустя 10 лет. Ракетоносец спущен на воду 13 февраля 2008 года и передан ВМФ РФ 10 января 2013 года.

"Александр Невский" (заводской номер 202, пр. 09551) - заложен 19 марта 2004 года, спущен на воду 6 декабря 2010 года, передан ВМФ 23 декабря 2013 года.

"Владимир Мономах" (заводской номер 203, пр. 09551), заложен 19 марта 2006 года, спущен на воду 18 января 2013 года, передан флоту 10 декабря 2014 года.

Следующие ракетоносцы создаются по проекту 09552 ("Борей-А"). Отличаются лучшей скрытностью, более современным электронным оборудованием и более комфортными условиями для экипажа. Два контракта на их строительство (первый - на один, второй - на четыре ракетоносца) были заключены Министерством обороны РФ с ОСК 25 мая 2012 года.

"Князь Владимир" (заводской номер 204, пр. 09552) заложен 30 июля 2012 года, спущен на воду 17 ноября 2017 года. Ракетоносец вошел в состав Северного флота 12 июня 2020 года.

"Князь Олег" (заводской номер 205, пр. 09552) заложен 27 июля 2014 года. Выведен из эллинга 16 июля 2020 года, передан Тихоокеанскому флоту 21 декабря 2021 года.

"Генералиссимус Суворов" (заводской номер 206, пр. 09552) заложен 26 декабря 2014 года. Выведен из эллинга 25 декабря 2021 года, передан флоту 29 декабря 2022 года.

"Император Александр III" (заводской номер 207, пр. 09552) заложен 18 декабря 2015 года. Спущен на воду 29 декабря 2022 года, вошел в состав флота 11 декабря 2023 года.

Три РПКСН находятся в стадии строительства: